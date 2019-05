Fußball : Fortuna Elten wahrt die Chance auf den Klassenerhalt

Emmerich Fußball, B-Liga: Fortuna Elten besiegt Vrasselts Reserve.

SV Vrasselt II – Fortuna Elten 1:2 (1:2). Durch den Derbysieg bewahrte sich die Elf von Trainer Marco van Eekeren die letzte Chance auf den Klassenerhalt. Patrick van Ostveen hatte die Gäste in Führung gebracht (20.), Fernando Diaz erhöhte (39.) auf 2:0. Mit dem Pausenpfiff traf Felix Langela per Foulelfmeter zum 1:2-Anschlusstreffer für den SVV. „Wir haben alles falsch gemacht, was geht: 800 Fehlpässe, 20 Minuten in Überzahl“, sagte SVV-Coach Markus Brucks.