Fußball : Kann Vrasselt Spitzenreiter SGE ärgern?

Bezirksliga-Spitzenreiter SGE Bedburg-Hau (weißes Trikot), hier gegen Twisteden, spielt in Vrasselt. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Vrasselt Fußball-Bezirksliga, Gruppe 5: SV Vrasselt – SGE Bedburg-Hau (heute, 20.30 Uhr).

Im Stadion Dreikönige klingt heute der 28. Spieltag in der Bezirksliga aus. Denn die Partie des heimischen SV Vrasselt gegen die SGE Bedburg-Hau wird erst um 20.30 Uhr angepfiffen, also eine halbe respektive sogar eine ganze Stunde später als die restlichen Begegnungen an Gründonnerstag.