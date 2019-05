Emmerich : Eintrachts Zweitvertretung mit Achtungserfolg

Die Damen-Teams von Eintracht Emmerich. Hinten v.l.: Stefanie Botschen, Carina Unkrig, Anne Landers, Lena Sprungmann, Marina te Maat, Jessica Sehrbrock und Vera Mais. Unten v.l.: Inga Peters, Laura Herr, Katrin Lindworsky, Tanja Heiting, Jennifer Tück mit Maskottchen Henk, Annika Wagner, Alissa Bahlmann und Katharina Botschen. Foto: Verein

Emmerich Tennis: Die ersatzgeschwächte Herren 30 der Eintracht verliert in Winnekendonk mit 2:7. Die Damen 40 unterliegen knapp dem TC BW Issum.

(RP) Am vergangenen Wochenende sind vier der neun gemeldeten Mannschaften der Tennisabteilung von Eintracht Emmerich in die Medensaison gestartet.

Am Samstag konnte die neu formierte zweite Damenmannschaft direkt einen 8:1-Sieg gegen den Kerkener TC verbuchen. Mit Vera Mais, Jennifer Tück und Tanja Heiting standen drei erfahrene Spielerinnen auf dem Platz, die ihre Einzel auch deutlich gewinnen konnte. Ebenso konnten Alissa Bahlmann (7:5 6:4) und Lena Sprungmann (6:1 6:0) bei ihrem allerersten Medenspiel gewinnen. Lediglich Marina te Maat musste sich ihrer Gegnerin knapp geschlagen geben, sodass es nach den Einzeln 5:1 stand. So war die frühe Vorentscheidung perfekt. Die Doppel Tück/te Maat (6:2 6:2), Mais/Sehrbrock (6:3 6:3), Heiting/Sprungmann (6:0 6:3) waren alle erfolgreich und somit war der erste Saisonsieg in der Kreisliga eingefahren.

Zur gleichen Zeit standen die Damen 40 auf dem Platz und verloren knapp mit 4:5 gegen ihre Gegnerinnen aus Issum. In den Einzelpartien holten Martine Eeckhout (7:7 4:6 10:7), Sibylle Roosendahl (6:2 6:2) und Martina Deginnis (6:2 6:1) die Punkte zum zwischenzeitlichen 3:3. Somit musste die Entscheidung in den Doppeln fallen. Alle Spiele gingen in den Match Tie-Break, allerdings mit dem glücklicheren Ende für die Gäste. Sußek/Eeckhout holten den 4. Matchpunkt mit einem 4:6 6:2 und 11:9-Sieg. Thesing/Roosendahl (4:6 6:4 9:11) und Terbeck-Banser/Westermann (6:4 2:6 2:10) gingen knapp als Verlierer vom Platz.

Die Herren 30 der Emmericher Eintracht trat beim Auswärtsspiel in Winnekendonk nur mit fünf Spielern an, sodass kampflos zwei Matchpunkte an den Gegner abgeschenkt wurden. In den Einzeln konnte lediglich Simon Terhorst seinen Gegner mit 6:1 6:2 bezwingen, wohingegen Boris Kortboyer (2:6 6:7), Reiner Krieger (3:6 2:6), Bernd Grodowski (0:6 0:6) und Henning Cybulski (0:6 1:6) als Verlierer vom Platz gingen. Damit stand es bereits nach den Einzeln 5:1 für den TV Winnekendonk und der Sieg war den Gastgebern sicher. Das Doppel Terhorst/Kortboyer holte noch einen weiteren Punkt in den Doppeln (6:2 6:3), sodass es am Ende 2:7 gegen die Eintracht stand.