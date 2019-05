Tennis : Herren zittern sich zum Auftaktsieg

Emmerich Die Mannschaft um Spitzenspieler Daniel Rech besiegt den TV Osterath mit 5:4.

Die erste Herrenmannschaft des TC RW Emmerich will in dieser Sommersaison den Aufstieg in die Bezirksklasse A perfekt machen. Auf dem Weg dorthin sollten möglichst alle Partien gewonnen werden. Den ersten Schritt ging das Team von Mannschaftsführer Cyprian Langen nun gegen die Drittvertretung des TV Osterath. Dabei wurde es aber äußerst spannend: Final stand ein 5:4-Erfolg zu Buche.

Daniel Rech verlor an erster Stelle mit 2:6, 1:6. Nachwuchstalent Ben Heuveldop behielt mit 6:0, 6:1 die Oberhand. Martin Ulrich gratulierte seinem Kontrahenten zu einem 6:2-6:3-Erfolg. Gewohnt nervenstark präsentierte sich Nils Heithecker an vierter Position. Er gewann erst im dritten Satz mit 10:4. Jakob Houben musste sich mit 1:6, 1:6 geschlagen geben, Daniel Terhorst behielt wiederum mit 6:3, 6:4 das bessere Ende für sich. Folglich stand es nach den Einzelpartien 3:3-Remis.

So mussten die Doppelbegegnungen die Entscheidung herbeiführen. Zwar siegte das Duo Heuveldop/Ulrich mit 6:1, 6:3. Im Match-Tie-Brake verloren Daniel Rech und Daniel Terhorst jedoch mit 6:2, 4:6, 10:12. Die Spannungsladung war enorm, doch das Duo Heithecker und Peter Smits behielt einen kühlen Kopf und gewann mit 5:7, 6:0, 10:2. „Wir sind absolut zufrieden. Das war ein prima Start in die neue Saison, so darf es gerne weitergehen. Besonders hervorzuheben ist die starke Leistung von Ben Heuveldop, der sich trotz seines jungen Alters im Einzel wie auch im Doppel keine Blöße gab“, sagt Ulrich.

Die Reserve der Herrenmannschaft des TC Rotweiss verlor im Gegenzug mit 3:6 gegen GW St. Tönis II. In den Einzelpartien konnte sich Vincent Steinebach mit 6:1, 1:6, 10:7 durchsetzen, Franz Staud dominierte seinen Gegner nach Belieben und siegte mit 6:0, 6:0. Alle anderen Einzelmatches aber gingen verloren, im Doppel holte das Duo Thesing/Staud einen weiteren Matchpunkt. „Nun heißt es für uns: Mund abputzen und weiter arbeiten“, sagt Mannschaftsführer Roman Mohnen, der sein Team in der BKB führt und den Klassenverbleib anpeilt.

Eine bittere Niederlage setzte es auch für die Herren 40 um Kapitän Holger Houben-Ring in der Bezirksklasse B. Sie empfang zum „Lokal-Klassiker“ den TC RW Kleve und verlor mit 1:8. Nur Frontmann Houben-Ring behielt mit 6:3, 6:2 die Oberhand. „Es war ein verdienter Sieg für Kleve. Sie haben sich zuletzt sehr gut verstärkt, daher geht die Niederlage auch in der Höhe in Ordnung“, sagt er. Das nächste Spiel seines Aufgebots wartet am 18. Mai in Kevelaer. „Dann wollen wir Wiedergutmachung“, sagt Houben-Ring.

Das Damen-55-Aufgebot von Monika Verweyen-Zdebel kämpfte beim Niederrheinliga-Absteiger Oberhausener TV um Zählbares. Petra Mies, Marlies Olbrich und Gabriele Faulseit-Pieper mussten sich ihren Kontrahentinnen im Einzel geschlagen geben. Gleiches gilt für Verweyen-Zdebel, die zweieinhalb Stunden gegen die gelbe Filzkugel schlug. Beate Thomassen und Doortje Leupens aber machten es besser und erhielten den Emmericherinnen mit ihren Erfolgen eine Chance auf den Sieg.