Fußball : Eintracht: Titelgewinn perfekt

So sehen Sieger aus: Eintracht Emmerich ist nach dem Erfolg beim RSV Praest II endgültig Meister der Kreisliga C und steigt in die B-Liga auf. Foto: Thorsten Lindekamp

Emmerich Durch einen 1:0-Sieg beim RSV Praest II ist Eintracht Emmerich Meister in der Fußball-Kreisliga C (Gruppe 4) und hat den Sprung in die höhere Spielklasse geschafft.

Dennis Zimmermann erzielte mit einem Kopfballtreffer nach Flanke von Rene Vennemann den entscheidenden Treffer (36.). In der zweiten Hälfte wurde es für die Gäste in Unterzahl allerdings noch einmal richtig eng, als es zunächst eine Rote Karte gegen Robert Szöcs wegen Foulspiels (62.) gab. Drei Minuten später folgte der zweite Platzverweis für Torwart Rene Stelzig, der sich über einen Elfmeter zu intensiv beschwert hatte. Da der Strafstoß aber in der Tat unberechtigt war, vergaben die Hausherren diesen absichtlich. „Das war auf jeden Fall eine sehr faire Geste“, lobte Eintracht-Vorsitzender Albert van Heukelom, der dann nach den 90 Minuten mit dem Emmericher Team über die Rückkehr in die Kreisliga B jubeln durfte. „Das ist für unseren Verein auf jeden Fall sehr wichtig“, freute sich van Heukelom.