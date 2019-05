Praester Ortsvorsteher : Trauer um Hans-Guido Langer

Emmerich (hg) Trauer um Hans-Guido Langer. Der bekannte CDU-Politiker und Praester Ortsvorsteher starb am Sonntag plötzlich und unerwartet im Alter von 69 Jahren.

Langer war seit 2014 Mitglied des Emmericher Rates, in dem er in allen wichtigen Ausschüssen vertreten war. Die CDU verließ sich auf seine Urteilskraft zudem im Betriebsausschuss der Kommunalbetriebe und im Aufsichtsrat der Stadtwerke Emmerich. Langer galt als fleißig, engagierte sich auch im Stadtsportbund. Seine gewissenhafte Arbeit führte dazu, dass ihm die CDU die Geschäfte ihrer Ratsfraktion anvertraute und ihn auf Stadtverbandsebene zum Kassierer wählte. In Praest hatte er als Ortsvorsteher stets ein Ohr für die Bürger. Zuletzt bemühte er sich um einen Ausgleich zwischen Leiharbeitern und Nachbarn im Emmericher Ortsteil.