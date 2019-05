Freizeitangebot : Viel los beim erweiterten Stadtfest

Die jüngsten Besucher kamen auf dem Marktplatz auf ihre Kosten. Foto: Markus van Offern (mvo)

Rees Die Reeser Werbegemeinschaft hatte eingeladen und weil auch das Wetter mitspielte, war die Stadt gut besucht. Ergänzt worden war das Angebot um den Kunstsonntag und den „Rock und Pop“-Abend des Buena Ressa Clubs.

Von Michael Scholten

„Alles neu macht der Mai“, beschrieb Renate Bartmann, die Vorsitzende der Reeser Werbegemeinschaft (RWG), das Motto des Reeser Stadtfestes. Zwar gab es im großen Bogen von Dellstraße über Markt und Kirchplatz bis zur Fallstraße viele altbewährte Angebote zu sehen, doch die Ergänzung des Stadtfestes um den 19. Kunstsonntag und den vorangegangenen „Rock und Pop“-Abend des Buena Ressa Musik Clubs setzten Akzente. Auch das weitgehend gute Wetter trug dazu bei, dass die Besucherströme in der autofreien Innenstadt für zufriedene Gesichter bei Einzelhändlern, Gastronomen und Vereinen sorgten.

Das Tambourcorps Rees und die Böllerschützen der St. Irmgardis Schützenbruderschaft Esserden gaben am Mittag den lautstarken Startschuss für das Sonntagsprogramm. Die stellvertretende Bürgermeisterin Mariehilde Henning bedankte sich für das Engagement des Reeser Einzelhandels und wünschte Händlern und Besuchern „schöne und abwechslungsreiche Stunden und ein Gefühl der gelebten Gemeinschaft“. Entgegen des Abwärtstrends in anderen Gemeinden seien in Rees sogar neue Einzelhandelsgeschäfte hinzugekommen, lobte die RWG-Vorsitzende Renate Bartmann.

Gut gelaunte Besucher füllten die Straßen in der Innenstadt und nutzten die Gelegenheit zum Einkauf. Foto: Markus van Offern (mvo)

info Der Reeser Kunstsonntag Premiere Erstmals fand der Reeser Kunstsonntag nicht im November statt, sondern wurde auf einen Frühlingstermin verlegt. Damit kam die Stadt Rees dem Wunsch vieler Künstler nach, die sich davon eine größere Resonanz erhofften. Reaktionen Dass der Kunstsonntag nun mit dem Stadtfest zusammenfiel, rief unterschiedliche Reaktionen hervor. Einzelne Künstler sahen darin eine Konkurrenz und zogen ihre Teilnahme zurück, andere begrüßten die Überschneidung und hofften nun erst recht auf mehr Besucher als an dunklen Herbstsonntagen.

Mehr als 30 RWG-Mitglieder öffneten am Sonntag ab 13 Uhr ihre Geschäfte und spendeten Sachpreise und Gutscheine für eine gefragte Tombola. Dazu boten 28 auswärtige Händler ihre Waren an mobilen Ständen feil. Erstmals war die niederländische Händlergemeinschaft „Holland on tour“ beim Stadtfest dabei. Sie verwandelte die Straßen am Kirchplatz in ein Blumenmeer, bot aber auch Käse, Wurst, Fisch, Süßigkeiten und saure Gurken zu guten Preisen an.

Traditionell war das Stadtfest von den Böllerschützen eröffnet worden. Foto: Markus van Offern (mvo)

In der Fallstraße buhlten zwölf historische Traktoren um die Aufmerksamkeit der Besucher. Udo und Tommi Nienhuysen hatten ihre Kontakte zu Oldtimer-Freunden der Region genutzt, um ein Aufgebot an Treckern der Marken Lanz, Deutz, Ford, Massey-Ferguson, Stock oder Ursus zum Stadtfest zu holen. Gleich daneben sorgten die flauschigen Tiere des Kaninchenzuchtvereins für schmachtende Blicke. Tafeln und Prospekte informierten über rote Neuseeländer oder blaue Wildzwergkaninchen.

Die jüngsten Besucher kamen auf dem Marktplatz auf ihre Kosten. Dort warteten mehr Attraktionen als in den Vorjahren auf aktive und wagemutige Kinder. Es gab einen Piraten-Kletterpark, einen Vierer-Bungee, eine Schiffschaukel, das traditionelle Entenangeln und die Möglichkeit, in einer aufblasbaren Gummirolle durch ein Wasserbecken zu laufen. Vor der Volksbank erfreuten sich ein Kinderkarussell und ein 3D-Simulator großer Beliebtheit. Auch Ballonkünstler und die Spielangebote des Jugendhauses Remix sowie des HPH sorgten für Kurzweil.

Am Nachmittag wurde das „Reeser Supertalent“ gesucht. Gleich vier Tanzgruppen waren angetreten. Ansonsten gehörte die Showbühne den „Wild Dogs“, den „Shiny Heads“ und DJ Jan. Auch das niederländische „Dweilorkest“ und der Drehorgelspieler Burkhard Hochstraß aus Mehr sorgten für Schwung und gute Laune.

Als Volltreffer erwies sich das „Rock und Pop“-Vorprogramm, mit dem der Buena Ressa Musik Club am Samstagabend das Stadtfest eingeläutet hatte. Das kostenlose Konzert, das sich über Sponsoren und Getränkeverkäufe refinanzierte, fand auf einer erstklassigen Bühne mit professioneller Ton- und Lichttechnik statt und lockte nach Angaben des Veranstalters „400 bis 500“ Musikfreunde an.

Diese lauschten zunächst dem Buena Ressa Chor unter Leitung von Rainer Dahmen, bevor die Bremer Band Eyevory den Marktplatz mit rockigen Rhythmen und lyrischen Melodien in eine märchenhafte Musikwelt entführten. Auch „Teufelsgeiger“ Mani Neumann und seine Band farfarello wussten das gut gelaunte Publikum weiterhin auf hohem Niveau zu unterhalten, bevor Marius-Müller-Westernhagen-Imitator Mariuzz die Reeser aus der Reserve lockte. Das Double stand dem Original optisch und akustisch in nichts nach und feuerte einen MMW-Hit nach dem anderen aus den Lautsprechern. Leider fehlte am Ende die Hymne „Freiheit“, da die eigentlich zweieinhalbstündige „Mariuzz-Show“ aus Rücksicht auf die Nachbarn am Markt um 45 Minuten gekürzt werden musste. „Wir haben eine Sondergenehmigung bis 23 Uhr und möchten keinen Ärger provozieren“, erklärte Egon Schotteck.