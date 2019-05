Show : Flic Flac zeigt spektakuläres Programm

Bocholt Artisten präsentieren Kunststücke, Guerilla-Comedians binden das Publikum in die Show ein. Ein paar Karten gibt es noch.

In Flic Flac kannst du eben nicht sicher sein, was echt ist und was Teil der Show. Schon bevor es losgeht, schleicht beispielsweise David Eriksson durch die Reihen. Wie aus dem Nichts taucht der Guerilla-Comedian vor den Besuchern auf, hält den verdutzten Leuten seinen pinken Hut unter die Nase und bettelt um Popcorn. Er wird noch mehrfach unvermittelt und an immer anderen Orten auftauchen. Und diese Comedy-Einlagen sind so etwas wie die Ruhe-Oasen im spektakulären Programm. Beim Lachen können die Besucher wieder Luft schöpfen nachdem sie zuvor den Atem angehalten haben, wenn Alex Michael etwa in fünf Metern Höhe am Trapez hängt und nur noch seine Füße in kleinen Schlaufen den Absturz verhindern. Er liebe es, jeden Tag sein Leben zu riskieren, heißt es über den Extrem-Artisten.