St. Aldegundis : Ein Schätzchen unterm Kirchendach

Info

Fünf Konzerte an einem Tag Am Samstag, 15. Juni, gibt es fünf Carillon-Konzerte auf einen Streich. Los geht es um 16 Uhr mit Jeffrey Bossin (Berlin). Um 16.40 Uhr tritt die Sängerin Esther van Maanen (Arnheim) in der Kirche auf. Sie wird auch um 19 Uhr den Glockenspieler Toru Takao beim Abschlusskonzert gesanglich begleiten. Zuvor werden am Carillon noch Frans Haagen aus den Niederlanden (17.30 Uhr) und Kantor Stefan Burs (18.10 Uhr) zu hören sein.

Videoleinwand Damit man auch verfolgen kann, wie das Carillon gespielt wird, werden die Konzerte auf einer Videoleinwand übertragen. Eintritt frei, Spenden sind willkommen.