Emmerich: Emmericher wollen Diks zurück

Emmerich Wirtschaftsförderung wird neu aufgestellt. Wäre der Ex-Bürgermeister der Richtige? Citymanager im Gespräch.

Der Vertrag von Amtsinhaber Sascha Terörde ist bekanntlich vorzeitig zum 30. September aufgelöst worden. Der Bocholter (46) hatte nach weniger als zwei Jahren Beschäftigung in Emmerich um die Beendigung seines Arbeitsverhältnisses gebeten, weil er in Bocholt ein für ihn interessantes Stellenangebot vorliegen hat.

Nun mehren sich die Stimmen in Emmerich, die sich nach den Zeiten zurücksehnen, in denen Johannes Diks Wirtschaftsförderer war. Als Bürgermeister hatte er damals die Wirtschaftsförderung zur Chefsache erklärt und sich um die Belange der Unternehmen in Emmerich selbst gekümmert. Und er hatte einen Blick für den Einzelhandel und die Innenstadt. Zuletzt vertrat er mit Engagement die Idee eines City Outlet Centers für Emmerich, wie es das in Bad Münstereifel gibt.