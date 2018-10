Trauer in Düsseldorf um CDU-Politiker Hans Funk

Düsseldorf Der Alt-Bürgermeister starb nach langer Krankheit im Alter von 88 Jahren.

Funk wurde in Duisburg geboren und war im Hauptberuf Lehrer. Er leitete die ehemalige Hauptschule Kartause-Hain-Schule an der Borbecker Straße in Unterrath. Im Stadtrat gehörte die Bildungspolitik zu seinen Schwerpunkten, er war stellvertretender Vorsitzender des Schulausschusses und schulpolitischer Sprecher der CDU. Zudem gehörte er viele Jahre dem Haupt- und Finanzausschuss sowie dem Ältestenrat an. Die Ratsfraktion ernannte ihn zu ihrem Ehrenvorsitzenden. Besonders genossen hat Hans Funk die Zeit als Bürgermeister. Das war er von 1989 bis 1994.