Antonow 124 (Flugnummer ADB3993) soll in Düsseldorf landen - was man dazu wissen muss

Düsseldorf Seit Freitag wird am Flughafen Düsseldorf eine Transportmaschine vom Typ Antonow 124 erwartet. Es kommt jedoch zu immer neuen Verzögerungen. Was man zu der Maschine und der Landung wissen muss, lesen Sie hier.

Der Facebook-Post des Düsseldorfer Flughafens zur Ankunftszeit der Antonow ist in den vergangenen Tagen immer länger geworden. Zunächst hieß es, die Maschine würde am Freitag gegen 18 Uhr landen, dann wurde ein technischer Defekt genannt und die Landung für den Tag abgesagt. Dann sollte die Ankunft am Samstag gegen 13.30 Uhr erfolgen, aber auch daraus wurde nichts. Als nächstes wurde Montagmorgen 7 Uhr genannt, dann 13.30 Uhr. Eine Sprecherin des Flughafens sagte unserer Redaktion am Montagmittag, ihrer Erkenntnis nach sei die Maschine noch immer nicht gestartet. Aktuell werde sie nun am Dienstagmittag erwartet.

Am 16. Oktober ist die Maschine mit der Registrierungsnummer UR-82072 in Kiew gestartet und nach Al-Kharj in Saudi-Arabien geflogen. Als nächstes taucht in der Historie bei Flightradar24 der Flughafen Hambantota in Sri Lanka auf. Von dort ging es am 18. Oktober nach Jakarta. Am selben Tag flog die Antonow mit Ziel Düsseldorf zunächst weiter nach Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch. Weitere Informationen liegen bei Flightradar24 nicht vor.