Kunstwerke im Kultur Bahnhof Düsseldorf-Eller

Top in den Stadtteilen Düsseldorf : Kunstwerke im Kultur-Bahnhof

Der Künstler Wolfgang Nestler zeigt seine Werke zurzeit im Kultur Bahnhof Eller. Foto: Christoph Buenten/Christoph Buenten, www.buenten.d

Düsseldorf Kunst, Musik, Film und eine Buchvorstellung: In den Düsseldorfer Stadtteilen gibt es viel zu erleben. Hier die Tipps für diese Woche.

In Eller Im Bahnhof Eller ist noch bis zum 4. November eine Ausstellung mit den minimalistischen plastischen Arbeiten von Professor Wolfgang Nestler zu sehen. Nestler hat in vielen großen Museen ausgestellt und hat sogar schon zweimal an der Kasseler Dokumenta teilgenommen. Energie, Kontakt und bewegliche Form sind die zentralen Themen in seinem Werk, das seine Anfänge in den späten 1960er-Jahren in der Kunstakademie Düsseldorf bei Erwin Heerich nahm.

In Kaiserswerth Wer sich für die Geschichte der Krankenpflege interessiert und das Pflegemuseum Kaiserswerth besuchen möchte, hat jetzt wieder die Gelegenheit dazu. Am Samstag bietet die Fliedner-Kulturstiftung um 14 Uhr eine öffentliche Führung über das historische Gelände der Kaiserswerther Diakonie an. Diese dauert rund zwei Stunden. Treffpunkt ist vor dem Café Schuster am Klemensplatz 5. Die Teilnahme kostet fünf Euro pro Person, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Info Die Adresse der Veranstaltungsorte Kultur Bahnhof Elller Vennhauser Allee 889, geöffnet dienstags bis sonntags, jeweils von 15 bis 19 Uhr; mehr Infos online unter www.kultur-bahnhof-eller.de; Pflegemuseum Kaiserswerth Klemensplatz 5; Filmwerkstatt Düsseldorf Birkenstraße 47 in Flingern; mehr Infos online unter www.filmwerkstatt-duesseldorf.de; Gaststätte Zum Jägerhof Kölner Tor 17; Pfarrheim Kürtenstraße 160; Freizeitstätte Garath Fritz-Erler Straße 21, Infos unter Telefon 0211 8997551.

In Flingern Im hauseigenen Kellerkino der Filmwerkstatt ist Donnerstag der Film „Sehnsucht“ zu sehen. Die Geschichte: Ein Mann und eine Frau leben in einem Dorf in der Nähe von Berlin. Sie lieben sich seit Kinderzeiten, sind beide Anfang 30. Markus ist Schlosser und bei der Feuerwehr. Ella arbeitet als Haushaltshilfe. Eines Tages wacht Markus nach einer Party in der Wohnung einer fremden Frau auf. Es ist der Anfang einer ungewohnten Liebe, die es ihm schwer macht, zurück in sein altes Leben zu finden. Beginn der Vorstellung ist um 20 Uhr.

In Gerresheim Jazzig bis rockig geht es zu, wenn heute in der Gaststätte „Zum Jägerhof“ um 20 Uhr wieder Live-Jazz zu hören ist. Die „Opener“ mit Natalie Wallrath (Gitarre), Max Wallrath (Bass) und Frederik Puffe (Schlagzeug) werden vom Saxophonisten Christian Scheer komplettiert. Ab 21 Uhr startet die offene Session. Alle Musiker sind herzlich eingeladen.

In Unterrath Von Dixieland über Swing- und Shuffle-Rhythmen bis zu poppig-rockigen Titeln reicht das musikalische Spektrum der „Climax Band Cologne“. Das Sextett möchte am Samstag bei „Jazz in Unterrath“ im Pfarrheim an der Kürtenstraße die Zuschauer in gute Stimmung versetzen. Die Climax Band Cologne, gegründet 1973, ist eine der ältesten Trad-Bands in Nordrhein-Westfalen. Für den typischen Climax-Sound sorgen der groovende Rhythmus, die kompakten Bläsersätze sowie die zwei stimmgewaltigen Sänger. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Es gibt freie Platzwahl. Tickets im Vorverkauf kosten 12,50 Euro und sind unter Telefon 0211 655358 oder auch per Mail an jazzinunterrath@gmx.de erhältlich. Restkarten werden für 15 Euro an der Abendkasse angeboten.