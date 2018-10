Projekt Kopfweide: Kinder und Jugendliche machen Literatur

Benrath Die Kreativität der acht- bis 18-Jährige Teilnehmer der „Jungen Literaturtage Kopfweide“ ist eindrucksvoll. Der Saal in der Orangerie zur Abschluss-Präsentation war zur Freude und zum Lampenfieber der schreibfreudigen Teilnehmer randvoll.

Die Jugendlichen schrieben Gedichte, Krimis, Abenteuer-Geschichten, Fiktionen und Comics – das Spektrum ist vielfältig und es ist nicht immer leichter Stoff. Es geht um Gerechtigkeit, Vorurteile, Gesellschaftskritik, Alltags-Geschichten, um Persönliches, Bewegendes, Lustiges und Gruseliges. Da sind zehn Minuten zum Vortragen knapp, aber die Sanduhr zählt gnadenlos die Zeit runter, denn die Autoren könnten ihre Gäste locker bis Mitternacht unterhalten. „In meiner kunterbunten Welt gibt es kein rechts oder links, kein arm oder reich“, heißt es in einer Zeile von Hanna Salehomoums Gedicht. In dem Workshop „Jetzt schlägt’s 13“ hat die 16-Jährige aus Meerbusch ihre Wünsche für eine bessere Welt in eindringliche Strophen gefasst. - Marta Brok aus Urdenbach meint: „Am Anfang ist das Schreiben etwas schwierig, aber wenn man mal drin ist ….“ Dann fällt ihr eine Fantasie-Geschichte wie „Der Sturz in die Unterwelt“, ein. Ihre Mutter Annette Brok sagt: „Man muss auch Mut haben, in der Gruppe seine Geschichte zu vertreten.“ In Martas Workshop für Teilnehmer im Alter von 10+ ging es um Abenteuer. Die Ratschläge der anderen seien ihr wichtig, stimmt Marta zu. „Eigentlich müssten wir viele Bilder zeigen“, sagt Workshop-Leiter und Illustrator Ulf K.. Die Comic-Präsentation zeigt sich eigenwillig, denn Bilder erzählen, das ist schwierig. Die kleinen Hefte mit den Zeichnungen liegen später zur Ansicht aus. Zwei mutige Jungs machen sich daran, dem Publikum ihre Geschichten frei sprechend zu erzählen. Beide mit Bravour! Leo Blume trägt seine Zeitreise zum Schloss Benrath in 3000 Jahren so lebendig und pointiert vor, dass seine Zuhörer herzhaft lachen, „Ich habe immer viele Ideen“, bringt der Zehnjährige aus Essen seine Talente kurz und bündig auf den Punkt.