Hamminkeln: Trauer um früheren CDU-Fraktionschef Genterzewsky

Hamminkeln Bis 1. April führte Dieter Genterzewsky noch die CDU-Ratsfraktion in Hamminkeln. Er starb mit 71 Jahren nach schwerer Krankheit.

Die Hamminkelner CDU trauert um ihren ehemaligen Fraktionschef, Dieter Genterzewsky. Er starb in der Nacht vom Mittwoch im Alter von 71 Jahren nach schwerer Krankheit. "Er hat außerordentlich viel für unsere Stadt getan", sagte der CDU-Vorsitzende Norbert Neß. "Ich persönlich trauere um einen guten Freund und Ratgeber." Seit 1989 war Genterzewsky Mitglied der CDU. Viele Jahre hatte er als Schulleiter die Dingdener Kreuzschule geleitet; in diese Zeit fiel auch die Gründung des Chores "Pro Campesinos", den er viele Jahre leitete. 2009 bewarb er sich erstmals um ein Ratsmandat und wurde in seinem Dingdener Wahlkreis direkt gewählt. 2013 wurde er stellvertretender Vorsitzender der CDU-Ratsfraktion. Bei der Kommunalwahl 2014 wurde er als Ratsmitglied wiedergewählt und übernahm den Fraktionsvorsitz von Wolfgang Hüsken. Vor wenigen Wochen, zum 1. April 2018, übergab er dieses Amt an Dieter Wigger. Der gebürtige Duisburger Genterzewsky war zudem Vorsitzender des städtischen Ausschusses für Soziales, Generationen, Bildung und Sport.