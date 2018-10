Benrather Briefmarkenfreunde treffen sich regelmäßig

Benrath Jeden zweiten Donnerstag im Monat bietet der Verein Beratung für Münzen, Briefmarken und Postkarten.

Wer glaubt, so ein Schätzchen gefunden zu haben, der ist bei den Benrather Münz- und Briefmarkenfreunden genau richtig. Jeden zweiten Donnerstag im Monat, das nächste Treffen ist also am 8. November, treffen sie sich zwischen 19 und 21 Uhr im Benrather Bürgerhaus an der Telleringstraße 56. Für die Sammelgebiete Münzen, Geldscheine, Briefmarken, alte Bildpost- und Ansichtskarten bieten die Mitglieder eine Beratung, und es besteht die Möglichkeit zu Tauschen oder auch zu Kaufen und Verkaufen.