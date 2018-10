Die kleine Kaffee-Rösterei Schvarz in Düsseldorf-Flingern

Kaffee-Rösterei Schvarz in Düsseldorf-Flingern : Kaffee aus der Farbenfabrik

Arthur Fuchs weiß alles über Kaffee und hat sich mit seiner Rösterei einen Traum verwirklicht. Foto: Marc Ingel

Flingern Die Kaffee-Rösterei „Schvarz“ hat sich an der Ronsdorfer Straße in Düsseldorf-Flingern niedergelassen. Seit drei Jahren ist sie ein Anziehungspunkt im Viertel.

Kaffee zu rösten ist wie eine eigene Philosophie. Davon war Arthur Fuchs stets überzeugt. In der Gastronomie hat der 38-Jährige irgendwie schon immer gearbeitet. „Seit gut acht Jahren hat sich dann der Traum von einer eigenen Kaffee-Rösterei zunehmend konkretisiert“, sagt er.

Schließlich hat es ihn nach Kanada verschlagen, „da habe ich das Handwerk von der Pike auf gelernt“. Ein anerkannter Ausbildungsberuf ist das nicht, es gilt eher das „Learning by doing“-Prinzip. Nur: Lernen muss man es schon.

Info Werksverkauf immer am Wochenende Termin Der Werksverkauf findet immer samstags und sonntags von 12 bis 18 Uhr statt. Jubiläum Am Samstag, 1. Dezember, will das Schvarz das Dreijährige mit einer Party feiern. Kontakt Kaffeerösterei Schvarz, Ronsdorfer Straße 74a, Halle 31, Telefon 0172/8285111, schvarz.com

Zurück in Deutschland begab er sich 2010 auf die Suche nach einem Partner, den fand er mit Erkan Karakaya relativ schnell. Schwieriger war es da, eine geeignete Location für sein Vorhaben zu finden. An der Ronsdorfer Straße auf dem Gelände der Alten Farbenwerke wurde er fündig: „Ein wenig versteckt, ganz hinten links, in einem ehemaligen Lagerraum, Halle 31. Ideal!“, erzählt Fuchs.

Die alte Lagerhalle wurde mit großem Aufwand renoviert, es gibt jetzt dort auch einen Werksverkauf. Foto: Marc Ingel

Drei Jahre ist das schon her. Es hat es seine Zeit gebraucht, bis die Rösterei ebenso funktional wie stylisch eingerichtet war, so dass Fuchs und sein Team mit fünf Beschäftigten (Karakaya kümmert sich inzwischen vor allem um das Restaurant Askitis an der Herderstraße) am Wochenende sogar einen Werksverkauf anbieten und die Kunden vor der Halle bewirten konnte – mit Kaffee und Kuchen, versteht sich.

Und eine durchaus stattliche Anzahl (um die 50) gastronomischer Betriebe führen in Düsseldorf mittlerweile auch den Kaffee der Rösterei Schvarz. Ach ja, der Name: „Schwarz ist wegen der Farbe des Kaffees naheliegend, aber es sollte natürlich auch etwas außergewöhnlich klingen. Die Idee mit dem ,v’ kam uns bei der Kreation des Logos. Da haben wir den Buchstaben wie einen Kaffeefilter gestaltet“, sagt Fuchs. Und dem Filterkaffee wird bei Schvarz ohnehin gehuldigt. Es gibt eine Kaffeeschule, in der vermittelt wird, wie es richtig geht. Denn mal eben Pulver in den Filter und die Maschine anmachen, so läuft das nicht an der Ronsdorfer Straße.

Das gilt ebenso für das Rösten: „Wir versuchen, klassische mit modernen Röstmethoden zu kombinieren“, sagt Fuchs, dem es ein echtes Anliegen ist, dass gerade die Gastronomie dem Kaffee mehr Aufmerksamkeit schenkt. Schon die Bohnen werden mit größter Sorgfalt ausgesucht und ausschließlich von Kleinbauern bezogen. Zwei bis drei Röstungen müssen es dann schon mindestens sein, bis das perfekte Profil erreicht ist. Viel wird bei Schvarz versucht, nicht alles gelangt in den Verkauf.

Bis zu dreimal wird der Kaffee in der schmucken Probatone-Maschine aus Emmerich geröstet. Foto: Marc Ingel

Allenfalls zehn Sorten mit Bohnen aus Kenia oder Äthiopien, Guatemala oder Kolumbien werden gleichzeitig angeboten, „aber das rotiert und ist immer ein Frage der Frische. Ist etwas aus, warten wir auf die nächste Ernte“, erläutert der gebürtige Kasache. Natürlich ist der Kaffee von Schvarz etwas teurer als im Supermarkt, „dafür erhält der Bauer bedeutend mehr Geld von uns. Wir zahlen viermal mehr als der Weltmarktpreis“, sagt Fuchs. Das gelingt nur, „weil wir geringe Fixkosten haben“.