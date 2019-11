Polizeieinsatz : Festnahme Ebertstraße: 32-Jähriger sitzt Haftstrafe ab

Rees (bal) Der 32 Jahre alte Reeser, der am Dienstag festgenommen wurde, verbüßt jetzt eine Haftstrafe. Wie die Polizei der RP auf Anfrage mitteilte, war der Mann per Haftbefehl wegen eines Verkehrsdeliktes in Zusammenhang mit Drogen zur Fahndung ausgeschrieben.

Wie berichtet, hatte es am Dienstagnachmittag einen Großeinsatz der Polizei auf der Ebertstraße gegeben, nachdem eine Zeugin der Polizei davon berichtet hatte, dass der Mann selbstgebaute Hieb- und Stichwaffen gehortet habe und zudem eine brennbare Flüssigkeit aufbewahre. Weil Eigengefährdung und die Gefährdung anderer nicht ausgeschlossen werden konnte, hatten die Beamten das Mehrfamilienhaus evakuiert und abgesperrt. Der Mann hatte sich daraufhin gestellt und sich widerstandslos festnehmen lassen.

Die beschriebenen Waffen hatte die Polizei bei einer Durchsuchung des Hauses nicht finden können, dafür aber eine geringe Menge Drogen sowie einen Fünf-Liter-Eimer mit einer Substanz, die von der Feuerwehr analysiert wurde. Wie jetzt feststeht, ist diese Flüssigkeit zwar leicht säurehaltig, sie sei laut Polizei jedoch nicht dazu geeignet gewesen, Verpuffungen oder Explosionen auszulösen.

„Da die Gefährdungslage unklar war, mussten wir die Bewohner des Hauses in Sicherheit bringen, auch wenn sich das jetzt letztendlich nicht als notwendig erwies“, erklärte Ingo Schankweiler, Sprecher der Polizei im Kreis Kleve, zum Vorgehen der Beamten.