Weihnachtsaktion des Gewerbevereins : Sammel- und Fußballfieber in Haldern

HALDERN Die Weihnachtsaktion des Gewerbevereins Haldern ist diesmal dem Fußball gewidmet. Wie bei den Panini-Alben werden auch hier Bilder gesammelt. Sie handeln vom SV Haldern, der bald sein 100-jähriges Bestehen feiert.

Zum achten Mal grassiert in Haldern das Sammelfieber, erstmals gepaart mit Fußballfieber: Wer in den Geschäften des Lindendorfes einkauft oder die Leistungen von Handwerkern, Dienstleistern und der Gastronomie nutzt, bekommt jeweils eines von insgesamt 32 Sammelbildern geschenkt. Alle Motive drehen sich um den SV Haldern, der 2020 sein 100-jähriges Jubiläum feiert, und können in den 20-seitigen Sammelband „Datt Dorf“ eingeklebt werden. Neben dem Sammelspaß bietet die Weihnachtsaktion des Gewerbevereins Haldern auch die Chance auf Gewinne im Gesamtwert von 800 Euro.

Vier Termine Damit die Sammler alle 32 Motive bekommen, wird es in der Adventszeit wieder drei Tauschabende geben. Sie finden immer donnerstags ab 20 Uhr an verschiedenen Orten statt: Haldern Pop Bar (5. Dezember), Gasthof Tepferdt (12. Dezember) und Hotel Lindenhof (19. Dezember).

Der britische Sport, den Reichskanzler Otto von Bismarck noch verächtlich als „Fußlümmelei“ oder „Engländerei“ abtat, kam zunächst über exklusive Internate in der Schweiz von Großbritannien in den Rest Europas. Kardinal Clemens August von Gahlen fand wiederum am Jesuiten-Internat im österreichischen Vorarlberg Zugang und Gefallen am Fußballsport und brachte die Idee mit nach Münster. Dort kam der Emmericher Organistensohn Wilhelm Holtmann mit dem Sport in Berührung und nahm ihn um 1906 mit nach Haldern, wo eine Stelle als Kaplan antrat. Erst 1920, nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde der Sportverein Haldern gegründet, der heute mit circa 1.200 Mitgliedern zu den größten Vereinen Nordrhein-Westfalens zählt.