Festnahme in Rees : Waffen und brennbare Flüssigkeit: Polizei riegelt Haus auf Ebertstraße ab

Festnahme in Rees

Rees Die Polizei hat am Dienstagnachmittag einen 32-Jährigen in Rees festgenommen. Zuvor hatte sie Hinweise auf Waffen und eine brennbare Flüssigkeit bekommen, die im Besitz des Mannes gewesen sein sollen, der mit Haftbefehl gesucht wurde.

(RP) Die Polizei hat am Dienstagnachmittag einen 32-jährigen Mann aus Rees festgenommen, nachdem eine Zeugin konkrete Hinweise auf eine von dem Mann ausgehende Eigen- und Fremdgefährdung gegeben. So soll er sich Hieb- beziehungsweise. Stichwaffen gebaut sowie unbekannte möglicherweise gefährliche Substanzen in ihrem Keller gelagert haben.