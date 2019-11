Ausbildung : Deutschlands bester Koch-Azubi kommt aus Rees-Millingen

Info

Kochmeisterschaften Auch bei den von der Dehoga angebotenen Kochmeisterschaften war Martin Willing erfolgreich. Im Sophie-Scholl-Berufskolleg in Duisburg-Marxloh, das er während der Ausbildung einmal wöchentlich besuchte, wurden die Koch-Azubis im zweiten und dritten Lehrjahr darauf aufmerksam gemacht. 2018 nahm Willing an den Niederhein-Meisterschaften in Wesel teil und wurde Zweiter, hinter seinem Arbeitskollegen Chris Schröder. Im April 2019 wurde er Erster und qualifizierte sich für die Bezirksmeisterschaften in Bad Münstereifel. Die ersten drei – Martin Willing gehörte dazu – kamen zu den Landesmeisterschaften, wo der Millinger in der Gesamtwertung den dritten Platz belegte. „Das war eine Super-Vorbereitung für die Abschlussprüfung“, sagt er.