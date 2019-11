Serie Mannis Museum : Ein Leben für die Musik

Eduard Künneke am Klavier. Bereits mit sechs Jahren spielte er Beethoven-Sonaten vom Blatt. Foto: Mannis Museum

Emmerich Der Emmericher Operettenkomponist Eduard Künneke feierte seinen größten Erfolg mit „Der Vetter aus Dingsda“.

Wenn der Name Eduard Künneke genannt wird, denkt man als erstes an die Operette „Der Vetter aus Dingsda“. Sein Lebenswerk bestand aus 30 Operetten, vier Opern, einem Singspiel, 27 Musikwerken für Orchester und Kammermusik, 60 Filmmusiken und vielen Liedern. „Musik erfüllte den jugendlichen Künneke unaufhörlich“, sagte man über ihn.

Eduard Künneke erblickte am 27. Januar 1885 in einem Haus an der Hühnerstraße das Licht der Welt. Auf seiner Geburtsurkunde steht, dass der „Handlungsgehülfe“ Edmund Künneke die Geburt seines Sohnes anzeigt, der „vormittags um drei dreiviertel Uhr“ zur Welt kam. Vater Edmund, geboren 1854, stammte aus Osnabrück und war mit Sophie Henriette Niehaus aus Ibbenbüren verheiratet. Nach einigen Umwegen verschlug es sie nach Emmerich, wo der Vater als Buchhalter bei der damaligen Emmericher Maschinenfabrik - heute Probat – eine Anstellung erhielt.

Künnekes Elternhaus in der Hühnerstraße in Emmerich. Foto: Mannis Museum

„Mein erster Lehrmeister war die Drehorgel“, erzählte der Komponist. „Wenn draußen auf dem Hof meines Vaterhauses in Emmerich ein Leierkasten spielte oder auf der Straße wandernde Musikanten musizierten, hielt mich nichts in der Stube. Stundenlang begleitete ich fünfjähriger Knirps die Spielleute, hörte ihnen andächtig zu und summte dann die Melodie leise mit. Diese Leidenschaft zur Musik blieb.“ Sein Vater brachte ihm die Noten bei. Mit 15 Jahren komponierte der Sohn seine erste Märchenoper. Seine Mitschüler hatten oft Gelegenheit, von seiner musikalischen Betätigung zu profitieren. Die Palette reicht vom Bierabend bis zur Abiturfeier.

In seinem Lebenslauf schrieb Künneke über seine Eltern: „Musikalisch waren beide indessen nicht so, dass sich ein Beruf daraus hätte ableiten können. Mein musikalisches Talent zeigte sich bereits im zarten Kindesalter. Mit sechs Jahren konnte ich Beethoven-Sonaten auf dem Klavier spielen, und zwar vom Blatt, ohne Unterricht bekommen zu haben. In einer größeren Stadt wie Emmerich wäre ich sicherlich dem Schicksal nicht entgangen, als Wunderkind durch die Konzertsäle geschleppt zu werden. Ein sicherer Instinkt meiner Eltern hat mich davor bewahrt.“

Eduard Künneke besuchte die Volksschule und das Gymnasium in Emmerich, machte im Jahr 1903 sein Abitur. Im gleichen Jahr ging er nach Berlin. Drei Jahre später wurde er in die Meisterklasse der Akademie der Künste für musikalische Kompositionen des Professors Max Bruch aufgenommen, bereits nach einem Jahr trat er seine erste feste Stellung als Chordirektor beim neuen Operetten-Theater an. Seine erste Oper „Robins Ende“ hatte im Jahr 1909 Premiere und bekam viel Lob. Nach der Studienzeit gab Künneke Musikunterricht und war unter anderem auch Chorleiter des Potsdamer Männer-Gesangvereins. Im ersten Weltkrieg war er stellvertretender Kapellmeister eines Infanterieregimentes in Cottbus. Der Emmericher war als Operettenkomponist sehr erfolgreich, sein bekanntestes Werk, „Der Vetter aus Dingsda“, wurde 1921 in Berlin uraufgeführt und rief wahre Beifallsstürme hervor. Im Dezember 1921 wurde er Vater einer Tochter, Eva-Susanne, die später als Evelyn Künneke Erfolge als Filmdarstellerin, Revue- und Schallplattensängerin feierte. 1925 ging Künneke für mehrere Jahre nach New York und London. Nach Deutschland zurückkehrt, war er durch die bei seinen Auslandsaufenthalten entstandene Operette „Lady Hamilton“ weltberühmt.

Als der Komponist krank wurde, schrieb er im Januar 1951 in sein Tagebuch: „Ich kann jetzt nicht zehn Jahre auf möglicherweise volle Genesung rechnen. Ich brauche die nächsten Jahre zur Arbeit, nicht die fernliegenden. Entweder werde ich von alleine gesund, oder eben nicht.“ Am 27. Oktober 1953 starb Eduard Künneke in Berlin.

Seine Heimatstadt Emmerich besuchte er zuletzt 1948, wo er die Anfangszeilen eines wohlbekannten Liedes ins Gästebuch der Stadt schrieb: „Ich bin nur ein armer Wandergesell...“. Eine Gedenktafel, eine Schauvitrine im Rathaus und eine Bronzeplastik erinnern an ihn. Die Plastik „Der arme Wandergesell“ ist eine Hommage an den berühmten Sohn Emmerichs und steht auf der Rheinpromenade. Der Bürgerverein schenkte die Plastik, die vom Künstler Dieter von Levetzow gestaltet wurde, der Stadt zum 750-jährigen Bestehen. Außerdem wurde eine Straße nach Künneke benannt und im Stadttheater wurde für ihn ein Künneke-Gedächtnis-Raum eingerichtet.