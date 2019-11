Wirtschaft : Auch die Nasa schwört auf Jobst

Produktionsleiterin Kirsten Althoff zeigt im Werk einen frisch gestrickten Jobst-Kompressionsstrumpf. Foto: Markus van Offern (mvo)

EMMERICH Seit zwei Jahren gehört die ehemalige Firma BSN Jobst zum schwedischen „Essity“-Konzern. Am Standort an der Beiersdorfstraße wird Kompressionswäsche hergestellt, die sogar Astronauten bei der Mission „Orion“ tragen werden.

In Deutschland leiden 80.000 Menschen unter Lymphödemen. Jeder sechste Mann und jede fünfte Frau ist von chronischer Veneninsuffizienz betroffen und etwa 10 Prozent aller Frauen sind an Lipödemen erkrankt, eine schmerzhafte Fettablagerung in den Beinen. Sofern diese Menschen medizinische behandelt werden, ist es nicht unwahrscheinlich, dass sie auch schon einmal ein Produkt der Firma Jobst in Händen hielten. Oder genauer gesagt, der Firma „Essity“. Denn so heißt das Unternehmen an der Beiersdorfstraße seit zwei Jahren.

Der schwedische Konzern, der BSN Jobst übernahm, und in Emmerich weiter Kompressionswäsche sowie Produkte für die Gefäßversorgung und -therapie aller Art produzieren lässt, ist ein globaler Multiplayer. Allein in Deutschland hat er acht Produktions- und Verwaltungsstandorte für Gesundheits- und Hygieneprodukte. „Tempo“, „Zewa“ und „Leukoplast“ gehören zu den hierzulande bekanntesten Marken der Essity-Firmengruppe. Und eben Jobst.

Info Am Anfang stand ein Familienunternehmen Seit 1953 Die Firma, die 1953 als holländischer Familienbetrieb „Varitex“ in Emmerich an den Start ging, gehörte zwischenzeitlich auch zur Beiersdorf-Gruppe („Nivea“), bis „Essity“ das Emmericher Unternehmen dann im Jahr 2017 schließlich übernahm. Sitz in Stockholm „Essity“ mit Sitz in Stockholm war ursprünglich im Forst- und Papiergeschäft unter dem Namen SCA tätig. Die Hygiene- und Gesundheitssparte, die später dazu kam, wurde von dem Unternehmen vor zwei Jahren abgespalten. „Essity“ hat weltweit 47.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete in 2018 einen Umsatz von 11,6 Milliarden Euro.

Seit gut einem Jahr ist Carsten Vagt Werksleiter und Technischer Geschäftsführer in Emmerich. Der 40-Jährige ist ein „Essity“-Eigengewächs, der als Prozessingenieur im Unternehmen begann, und dann nach und nach an unterschiedlichen Standorten verschiedene Funktionen wahrnahm. „Emmerich ist kein typischer Fabrik-Standort. Hier sind auch Forschung und Entwicklung, Sales und Marketing sowie Kundenbetreuung untergebracht“, sagt er. 320 Mitarbeiter arbeiten derzeit im Werk, das sich gut entwickelt. Zum Vergleich: Vor 15 Jahren waren noch gut 200 Menschen bei BSN Jobst beschäftigt.

Mit Produkten aus dem Bereich „Personal Care“, zu dem auch die Marke Jobst gehört, ist „Essity“ weltweit die Nummer vier. Der Geschäftsbereich ist für das Unternehmen wichtig, er macht 38 Prozent des Nettoumsatzes aus. Hauptmärkte sind Europa und Amerika. „Es ist ein emotionales Geschäft, das nah am Kunden ist“, weiß Vagt. Denn neben Standartprodukten werden viele der Jobst-Produkte auf Maß geschneidert.

Dafür sind eine hochtechnisiertes Produktion, gut ausgebildete Mitarbeiter und intensive Forschung nötig. „In den Maschinenpark wird kontinuierlich investiert“, sagt Vagt. Modernste Verfahren wie digitale Vermessungen von Patienten in den Sanitätshäusern, Stoffe, die Einschnürungen verhindern oder ohne Nähte auskommen – all das wird in Emmerich entwickelt oder weiter vorangetrieben.

In der Werkshalle lassen die Nähmaschinen die High-Tech-Fäden hin und her sausen. Sie müssen später nicht nur einen genau vorgegebenen Druck ausüben, sondern können auch Gerüche absorbieren oder Feuchtigkeitsbildung verhindern. Auch viele Leistungssportler tragen daher Jobst, sei es zur Therapie oder zur Vorbeugung. Besonders stolz ist der Werksleiter auf die Zusammenarbeit mit der Nasa. Wenn in vier Jahren Astronauten zur „Orion“-Mission starten, sollten sie maßgeschneiderte Kompressionswäsche aus Emmerich tragen.

Die Zeiten von Omas Stützstrumpf sind schon lange vorbei. Weil Jobst-Produkte nicht nur therapeutisch sinnvoll, sondern auch schick und für alle Altersgruppen attraktiv sein sollen, gibt es sie in verschiedenen Farben und Ausführungen.

„Essity“ möchte auch ein attraktiver Arbeitgeber sein. „Unsere Mitarbeiter sollen die Möglichkeit haben, sich jederzeit Einbringen zu können. Ihre Meinung ist gefragt“, erklärt Vagt. Elf Auszubildende in acht Berufen beschäftigt das Unternehmen derzeit am Standort in Emmerich – vom Fachinformatiker/in über den Bereich Logistik bis hin zum Modeschneider/in. Für das kommende Ausbildungsjahr sind noch einige Stellen unbesetzt.

