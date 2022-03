Matthias Wissing aus Emmerich : Ein Leben für die Musik

Mattes Wissing entwickelte bereits in frühen Jahren eine Passion für Musik. Die vorläufige Krönung seines Schaffens ist das jetzt fertiggestellte Soloalbum. Foto: Markus van Offern (mvo)

EMMERICH Mattes Wissing prägt als Sänger und Gitarrist seit Jahren seine eigene Band. Vor einigen Wochen veröffentlichte der Musiker das Soloalbum „Die Chronik“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Emma Büns

Mattes Wissing stammt aus einem eher unmusikalischen Elternhaus. Dennoch entwickelte er bereits im frühen Alter eine Passion für Gitarrenmusik. Im Alter von zwölf Jahren schenkten seine Eltern ihm eine Gitarre, kurz danach folgte der erste Unterricht. Es begann eine Erfolgsgeschichte. Heute ist der Emmericher selbst Gitarrenlehrer. Auch für seine Band „Daddy Longleg“ ist er als Gitarrist und Sänger von zentraler Bedeutung. Und nun hat Mattes Wissing sich vor einigen Wochen einen großen Traum erfüllt: Sein erstes Soloalbum ist erschienen, es erzählt von seiner Biographie.

Mattes Wissing stammt gebürtig aus dem Reeser Ortsteil Haldern. In jungen Jahren interessierte er sich vor allem für Popmusik – das wandelte sich jedoch rasch. Die Rockmusik verdrehte ihm den Kopf. Das Gefühl für die Musik hat sich Wissing selbst angeeignet. „Mithilfe von Kassettenrecordern habe ich die Musik und die Töne lernen können. Ich habe zig Lieder hintereinander abgespielt und dann gestoppt, wenn mich eine Strophe besonders faszinierte“, erzählt Wissing.

Info Internetpräsenz Auf der Webseite www.matteswissing.de kann man sowohl das Soloalbum bestellen als auch weitere Informationen über den Künstler bekommen. Kosten Erwerben kann man die CD „Die Chronik“ für zwölf Euro plus zwei Euro Versandkosten. E-Mail mattes@matteswissing.de

Studiert hat Wissing die Musik allerdings nie. Vielmehr fokussierte er sich schon früh auf die Arbeit in Musikstudios, in denen er in seinen 20ern aushalf. Dort habe er für mehrere Künstler Musik eingespielt, aber auch gesungen. Das sei eine besondere Erfahrung gewesen, so der Emmericher. „Ein besonderes Highlight war dabei die indirekte Arbeit mit einer der Schwestern von Michael Jackson, die zuvor im Studio ihre Musik aufgenommen hatte. Das gab mir ein schönes Gefühl“, sagt Wissing.

Neben der Arbeit in Tonstudios war Mattes Wissing seit jeher wichtiges Mitglied verschiedener Bands. Seine erste Gruppe gründete der Gitarrist und Sänger mit 15 Jahren, es folgten einige weitere. Seit 20 Jahren ist Wissing Teil der Band „Daddy Longleg“, mit der er mehrere Male vor größerem Publikum aufgetreten ist. Gerne erinnert er sich dabei etwa an das Moyland-Festival.

Seine erste Gruppe gründete der Gitarrist und Sänger mit 15 Jahren. Foto: Wissing

Dennoch sei die Krönung nun sein eigenes Soloalbum „Die Chronik“. Ein halbes Jahr habe er daran gefeilt. Ermöglicht wurde die Produktion durch ein Stipendium des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Musik hat der Emmericher selbst in seinem eigenen Studio aufgenommen, für den Gesang hat er ein anderes Studio ausgewählt. „Ein Album zu produzieren ist sehr zeit- und nervenaufwändig. Ich habe sehr viel Mühe in die 17 Songs gesteckt, die meine Biographie von den 70ern bis heute in gewisser Art und Weise widerspiegeln“, erzählt Wissing.

Das Album kann man auf der Webseite des Musikers erwerben, ein Youtube-Video mit Zusammenschnitten der Songs soll erste Einblicke in das Soloalbum geben. Die Darbietung soll eine große emotionale Bandbreite zwischen mitreißend und melancholisch umfassen, so Wissing. Zweimal wurde die Veröffentlichung wegen Rohstoffknappheit seitens des Presswerks verschoben. Nun aber ist der Verkauf angelaufen.