Weeze/HAFFEN-MEHR : Mit Haustieren auf der Flucht

Viele Geflüchtete bringen ihre Haustiere mit, weil sie sie nicht ihrem Schicksal überlassen wollen. Foto: dpa/Carol Guzy

Weeze/HAFFEN-MEHR Die Busse, die aus Mehr gestartet sind, um Ukrainer an den Niederrhein zu holen, haben auch Hunde und Katzen an Bord. Dafür gibt es eine Ausnahmeregelung. Die Tiere werden in der Unterbringungseinrichtung versorgt.

Nataliya Karzhynyerova hat selbst einen Hund und weiß, wie wichtig die Haustiere für viele Geflüchteten sind. „Keiner will doch seine Tiere zurücklassen, für viele sind sie schließlich wie ein Familienmitglied“, erzählt die Ukrainerin, die gerade mit einer Hilfsaktion aus Haffen-Mehr auf dem Weg zur polnisch-ukrainischen Grenze ist, um Flüchtlinge aus ihrem Heimatland mit einem Reisebus abzuholen.

Vor allem die Kinder hätten oft eine besonders enge Bindung zu den Tieren. Da sei es wichtig für manchen, den Hund auch während der langen und entbehrungsreichen Flucht an der Seite zu haben. Er spendet Trost in der Krise, gibt zumindest ein bisschen das Gefühl von Normalität. Die Tiere in den Kriegsgebieten zu lassen, würde für viele den sicheren Tod bedeuten. Daher wird später auch im Bus vom Niederrhein die Möglichkeit gegeben, die Haustiere der Familien mit nach Deutschland zu bringen. „Es ist wichtig, den Leuten zu sagen, dass sie auch ihre Tiere mitbringen können“, sagt sie.

Das bestätigt auch Weezes Bürgermeister Georg Koenen. Die ersten 200 Flüchtlinge aus der Ukraine sind in Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) am Airport Weeze angekommen. Und auch von diesen Familien haben einige ihre Haustiere mitgebracht. Sie werden in der ZUE versorgt.

Weitere 100 Flüchtlinge sind in zwei Bussen aus Berlin auf dem Weg nach Weeze. Sie sollen bald am Niederrhein eintreffen. Und auch von diesen Menschen haben einige ihre Haustiere mitgebracht, weil sie sie nicht in der Heimat allein zurücklassen wollten.

Auch in dieser besonderen Situation wollen offenbar viele Menschen in der Region helfen. Einige brachten bereits Futterspenden zum Weezer Rathaus, die zur Unterkunft an den Airport gefahren wurden. Auch Firmen haben schon ihre Unterstützung zugesagt.

Zuständig für die Unterkunft am Airport ist die Bezirksregierung Düsseldorf. Von der Behörde hieß es am Montag: „Es trifft zu, dass einige Flüchtlinge aus der Ukraine mit ihren Haustieren kommen. Zurzeit befinden sich diese Tiere noch bei ihren Haltern. Eine verbindliche Lösung der Problematik ist beabsichtigt, aber noch nicht gefunden.“ Die verschiedenen Behörden beschäftigen sich mit dem Thema und stehen in enger Abstimmung