Herbert Weitjes von Eintracht Emmerich : Ein sportlicher Tausendsassa

Seit 2015 ist Herbert Weitjes erneut als Platzwart tätig. Den Job bekleidete der heute 69-Jährige bereits in den 90er Jahren. Ende des Jahres möchte er jedoch kürzertreten. Foto: Markus van Offern (mvo)

Emmerich Tennislehrer, Radsportler, Fußballer und Platzwart – Herbert Weitjes ist ein unermüdlicher Antreiber bei Eintracht Emmerich. Seit 2009 ist der 69-Jährige Ehrenmitglied des Vereins.

Von Maarten Oversteegen

Die Tennisabteilung von Eintracht Emmerich wäre ohne Herbert Weitjes kaum denkbar. Nicht ohne Grund ist der 69-Jährige Ehrenmitglied am Borgheeser Weg. „Der Sport hat mich mein Leben lang begleitet – und das wird auch immer so bleiben“, sagt Weitjes.

Die ersten Schritte bei der Eintracht ging er jedoch auf dem Fußballplatz. Von 1987 bis 2007 kickte er für die Alten Herren, zudem betreute er jahrelang Jugendmannschaften des Klubs. Als der Tennissport in den 80er Jahren eine Boom-Phase erlebte, gründete Weitjes die Tennisabteilung mit. 1989 war das. Binnen kurzer Zeit zählte die Sparte bereits knapp 450 Mitglieder, zwischenzeitlich gab es gar einen Aufnahmestopp. Heute ist das in der Szene des Weißen Sports undenkbar, knapp 185 Aktive schlagen gegenwärtig bei der Emmericher Eintracht gegen den gelben Ball. Neun Mannschaften nehmen am Medenspielbetrieb teil.

„Für die Tennisabteilung habe ich beinahe alle Ämter bekleidet. Ich habe nämlich gerne Verantwortung übernommen“, sagt Weitjes. So war er in den 90er Jahren bereits als Platzwart und technischer Leiter aktiv. Auch als Sportwart und stellvertretender Abteilungsleiter trat Weitjes in Erscheinung. Zudem ließ sich der Mann, der seit 2015 Rentner ist, 1999 beim Deutschen Tennis-Bund (DTB) in Essen zum Tennislehrer ausbilden. So machte er sein Hobby zum Nebenjob. Und das mit beträchtlichem Erfolg.

„Ich war als Betriebstechniker bei der damaligen Germania beschäftigt. Damals wurde viel darüber gesprochen, ob der Betrieb geschlossen oder verkauft werden könnte. Daher habe ich mich ein wenig umgeschaut. Ich wusste, dass ich gut Tennis spielen kann und habe mir damit ein weiteres Standbein aufgebaut“, sagt Weitjes.

Tennis und Radsport sind zwei sportliche Leidenschaften von Herbert Weitjes. Foto: Markus van Offern (mvo)

Er baute eine beachtliche Jugendabteilung mit auf, zudem betreute er jahrelang die Damen-Mannschaft, für die auch seine Tochter aufschlug. Bis in die Bezirksklasse A führte der Coach das Team. Parallel dazu war Herbert Weitjes auch als Spieler erfolgreich. Mehrfach wurde er Vereinsmeister, und zwar in verschiedenen Altersklassen. 2015 wurde Weitjes gar Doppel-Stadtmeister der Herren 50. Mit seinen Kollegen spielte er darüber hinaus viele Jahre auf Bezirksebene.

Herbert Weitjes gilt als echter Teamplayer, der nur ungern im Mittelpunkt steht. Eine Blessur in der Schulter und ein Bündelriss zwangen den 69-Jährigen aber, einige Gänge runterzuschalten. Auf dem Tennisplatz ist er dennoch weiter unterwegs. Im Winter hält er sich bei den Herren 65 des TC Rotweiss Emmerich fit, die in der Sommermedensaison in der Regionalliga um Punkte kämpften. „Das macht nicht nur sportlich Spaß: Auch die Gemeinschaft ist klasse“, so Weitjes.

Vor drei Jahren ging er in den Trainerruhestand. „Irgendwann ist auch einfach mal gut. Aber ich habe immer sehr gerne Training gegeben und ich glaube auch, den Kindern und Jugendlichen durchaus einiges vermittelt zu haben“, sagt Weitjes.

Für Eintracht Emmerich aber ist er weiter tätig. Seit 2015 engagiert er sich erneut als Platzwart. Für die Frühjahrsaufbereitung zeichnet eine professionelle Firma verantwortlich, danach aber kümmert sich Herbert Weitjes um die Platzpflege. „Während der Sommersaison investiere ich täglich mehrere Stunden“, sagt er. Walzen, sprenkeln, ausbessern – irgendwas gibt es immer zu tun. Doch auch in diesen Monaten taucht der Rentner mehrfach in der Woche auf dem Vereinsgelände auf. „Ich spüle die Duschen, damit sich keine Legionellen bilden. Es liegt mir am Herzen, dass hier alles in Ordnung ist“, sagt der gelernte Kfz-Mechaniker. In seiner heimischen Werkstatt arbeitet Weitjes immer wieder stundenlang, um Sonnenschirmständer, Spielgeräte oder Beregnungsanlagen zu bauen. „Ich habe durchaus ein gewisses handwerkliches Geschick“, sagt der Emmericher Sportler.

Ende des Jahres will Herbert Weitjes allerdings kürzertreten. „Ich habe dem Vorstandsteam mitgeteilt, mein Amt als Platzwart Ende 2022 zur Verfügung stellen zu wollen. Noch hat sich kein Nachfolger gefunden, aber ich bin da guter Hoffnung. Ich bin natürlich auch gerne bereit, denjenigen anzulernen, beratend zur Seite zu stehen und die Urlaubsvertretung zu machen“, sagt das Ehrenmitglied.