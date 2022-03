Kultur in Schwalmtal : Hommage an eine Country-Legende

Robert Tyson gab einen überzeugenden Johnny Cash. Foto: Daniela Buschkamp

Schwalmtal In Schwalmtal überzeugte die Band The Cashbags mit einem Konzert voller Emotionen - eine gelungene Würdigung an die Musikerlegende Johnny Cash.

Ob Robert Tyson überhaupt eine andere Chance hatte, als Johnny Cash zu verehren? 1969 in Florida geboren, hörte er als Junge im Auto seines Vaters die Songs der Country-Legende, dazu noch etwas Willie Nelson. 2008 gründete Tyson die Cashbags - und zollt damit dem „Man in Black“, seiner Band The Tennessee Three und sowie June Carter Cash, seiner Partnerin auf der Bühne und im Leben, überzeugend Tribut.

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie war es für die Band der erste Auftritt: In der gutbesuchten Achim-Besgen-Halle hatten sich am Sonntag Cash-Fans jeden Alters versammelt: Karohemden-Träger ebenso wie weibliche Fans im Kleid. Bereits mit dem ersten Song hatte Robert Tyson das Publikum gewonnen: Immer wieder gab es beim mehr als zweistündigen Konzert Beifall und Jubel. Eine Würdigung dafür, wie gut die Cashbags es verstanden, einer musikalische Legende und ihrer Zeit Tribut zu zollen.

Gewollte Brüche in der Zeitreise: Stephan C. Koehler (in der Show Rockabilly-Legende Carl Perkins) mit „Ich bin auf dem Weg zu Dir“ von seinem ersten Soloalbum und Tyson mit einem deutschen Stück, für das der in Dresden lebende Musiker sich mit einem Augenzwinkern schon vor Beginn entschuldigte.

So vielfältig wie Cashs Repertoire, wie „I got Rhythm“, „The Man in Black“, A boy named Sue“ bis zu den späten „American Recordings“, so überzeugend war Tyson mit Gestik, Gesang und Gitarre. Auch mit Valeska Kunath als June Carter Cash stimmte bei Hits wie „If you were a carpenter“ oder „Jackson“ das Zusammenspiel perfekt.