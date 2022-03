Gedächtnisgang : Hände reichen für den Frieden

Detlev Cziesso, stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Apeldoorn, Otwin van Dijk, Bürgermeister der Gemeinde Oude Ijsselstreek, und der Reeser Bürgermeister Christoph Gerwers reichten sich in Megchelen die Hand, um die deutsch-niederländische Freundschaft zu symbolisieren. Foto: Michael Scholten

REES Rund 200 Menschen aus den Gemeinden Appeldoorn, Megchelen und Rees namen am diesjährigen Gedächtnisgang teil. Am Ende setzten die Bürgermeister ein Zeichen für die Freundschaft zwischen den Ländern. Wie der Tag war.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Gedenken an die niederländischen Zwangsarbeiter im Kriegswinter 1944/45 und die Gedanken an den aktuellen Krieg gegen die Ukraine waren beim diesjährigen Gedächtnisgang von Rees nach Megchelen untrennbar miteinander verbunden. „Noch vor wenigen Wochen hätten wir es nicht für möglich gehalten, dass mitten in Europa Städte bombardiert werden, Zivilisten vorsätzlich getötet und aus ihrer Heimat vertrieben werden“, sagte Bürgermeister Christoph Gerwers. Er forderte „den Kriegsverbrecher Putin und seine Gefolgsleute“ auf, „die kriegerischen Handlungen in der Ukraine sofort zu beenden und die Truppen zurückzuziehen.“

Circa 200 Deutsche und Niederländer hatten sich an der neugeschaffenen Gedenkstätte am Melatenweg eingefunden. Am Standort der früheren Ziegelei Groin, die als „Kamp Rees“ oder als „Hölle von Rees“ in die deutsch-niederländische Geschichte einging, waren vor 77 Jahren mehr als 2500 niederländische Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene mehrerer Nationalitäten unter erbärmlichen Umständen untergebracht worden. Viele von ihnen starben an Erschöpfung, Krankheit, Hunger oder Kälte. Die Männer, die nach dem Rheinübergang der Alliierten im März 1945 aus dem Lager befreit werden konnten, kehrten ausgemergelt zu ihren Familien in Megchelen und Apeldoorn zurück. An diesen Heimweg erinnert seit zwölf Jahren der Gedächtnisgang von Rees nach Megchelen.

An der neugestalteten Gedenkstätte am Melatenweg legten Vertreter der Gemeinden, Vereine und Institutionen Kränze und Gestecke nieder. Foto: Michael Scholten

Info Wie Deutsche und Niederländer gedenken In Rees Auf Reeser Seite wird der jährliche Gedächtnisgang nach Megchelen federführend von Stadtarchivarin Tina Oostendorp und vom Kulturamt der Stadt Rees organisiert. Den musikalischen Rahmen gestaltet der Chor „TimeOut“ unter der Leitung von Klaus Lohmann. Auch die Vertreter beider Kirchen, Pfarrerin Sabina Berner-Pip und Pfarrer Michael Eiden, nehmen an der Gedenkveranstaltung teil. Die neue Gedenkstätte am Melatenweg wurde in Eigenleistung von Bauhofleiter Andreas Böing und seinem Team gestaltet. In Megchelen Auf niederländischer Seite organisieren die Gemeinden Oude Ijsselstreek und Apeldoorn sowie mehrere Vereine und Stiftungen die Gedenkveranstaltungen.

Gab es bislang nur einen informativen Schaukasten am Melatenweg und ein künstlerisch gestaltetes Mahnmal am Reeser Busbahnhof, so steht jetzt auch am Melatenweg eine neue Gedenkstätte. Auf zwei großen Tafeln sind jeweils zwei Zeichnungen von Anton Akkerman zu sehen. Der ehemalige Zwangsarbeiter hielt mit dem Bleistift traumatische Schlüsselszenen aus dem „Kamp Rees“ fest. Beide Tafeln sind durch zwei gezeichnete Hände verbunden, die in freundschaftlicher Geste ineinander verschlungen sind. Bürgermeister Gerwers wertete die Hände als Symbol der Hoffnung: „Sie spiegeln das gute und freundschaftliche Verhältnis zwischen Niederländern und Deutschen wider.“ Der Gedächtnisgang Megchelen sowie die Gedenkfeiern in Apeldoorn und in Rees seien „eindrucksvolle und berührende Beispiele dafür, dass die ehemaligen Zwangsarbeiter uns Reesern wieder die Hand gereicht haben.“

Auch Detlev Cziesso, stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Apeldoorn, wertete die über Jahre gewachsene Beziehung zwischen den ehemaligen Zwangsarbeitern, deren Kindern und Enkeln mit der Stadt Rees als ein positives Beispiel dafür, dass „ehemalige Feinde tatsächlich gute Freunde werden können.“ Frieden, erklärte Cziesso, sei der einzige Weg, damit alle Menschen frei und glücklich leben können. Doch Frieden sei nicht selbstverständlich, wie gegenwärtig auch der Blick in der Ukraine schmerzhaft deutlich mache.

Im Namen der Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Aspel erinnerte Lilian Hardering an kleine Lichtblicke in den dunklen Zeiten der niederländischen Zwangsarbeiter. In Groin und Rees habe es auch Menschen gegeben, die sich von den Machenschaften der Nationalsozialisten distanzierten und den leidenden Männern durch Lebensmittel oder auf andere Weise halfen. Diese kleinen Gesten voller Menschlichkeit seien niemals vergessen worden und hätten einen wichtigen Beitrag für die spätere Annäherung beider Nationen geleistet.