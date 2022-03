Führungswechsel : Kay Ehrhardt ist neuer Chef des FDP-Kreisverbandes

Kreis Kleve Der neue Vorsitzende des Kreisverbandes Kleve-Geldern übernimmt das Amt von Stephan Haupt. Dieser hatte den Vorsitz vier Jahre innegehabt und will jetzt zugunsten seiner Familie kürzertreten.

Kay Ehrhardt ist neuer Vorsitzender der FDP im Kreis Kleve. Der 56-Jährige hat das Amt am Freitag beim Kreisparteitag von Stephan Haupt übernommen. Vier Jahre lang stand der Liberale an der Spitze der Partei. Die Wahlversammlung fand in der Event-Location auf dem Areal des Waldfreibads im Gelderner Ortsteil Walbeck statt. „Es ist mir eine Ehre, diese Partei in die Zukunft führen zu dürfen. Wir haben mit dem Parteitag ein Zeichen der Geschlossenheit gesendet, auf das ich sehr stolz bin“, erklärt Ehrhardt, der für die FDP auch als stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Klever Kreistag tätig ist.