Fußball-Oberliga : Nedzad Dragovic verschiebt das Laufbahn-Ende

Kleve Der 37-jährige Abwehrchef des 1. FC Kleve hat seinen Vertrag jetzt doch noch einmal verlängert. Er hat in dieser Saison schon sieben Tore für den Tabellenvierten erzielt.

Der Entschluss deutete sich in den vergangenen Wochen bereits an, nun ist es perfekt: Nedzad Dragovic wird auch in der Saison 2022/2023 für den Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve auflaufen. Das hat der Fusionsklub am Sonntagabend bekannt gegeben. Dabei hatte Dragovic im vergangenen Spätsommer noch erklärt, mit seinem Karriereende zu rechnen. „Der Körper tut schon häufig weh, die vielen Spiele zehren an dir. Gerade mit Blick auf meinen Körper gehe ich daher auch davon aus, dass es mein letztes Jahr der Karriere wird“, sagte der 37-Jährige damals. Zur Wahrheit gehört allerdings auch: Allzu häufig ist Nedzad Dragovic nicht verletzt außen vor, Blessuren sind eher selten.