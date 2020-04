EMMERICH : Stadt warnt: Falschparken kostet jetzt 55 Euro

So etwas ist bald richtig teuer. Foto: dpa/Alexander Heinl

EMMERICH Mal eben den Wagen da abstellen, wo er nicht stehen darf? Das Risiko hat sich deutlich erhöht. Denn die Strafen für falsches Parken sind richtig nach oben gegangen. Die Stadt warnt.

Der Fachbereich Bürgerservice und Ordnung weist darauf hin, dass die neue Straßenverkehrsordnung in Kraft getreten ist. Die neue Regelung enthält einen zum Teil erheblich erhöhten Bußgeldkatalog im Bereich des fließenden, aber auch des ruhenden Verkehrs. Sprich: (Parken.

„Polizei und Ordnungsamt haben in jüngster Vergangenheit eine steigende Zahl an Ordnungswidrigkeiten festgestellt, auffällig sind einige Wiederholungstäter. Es bleibt zu hoffen, dass die Erhöhung der Verwarn- und Bußgelder zur Abschreckung beiträgt und zu einer Verringerung der Verstöße führt“, so Karin Schlitt, Leiterin des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung.