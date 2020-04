Emmerich : Wer klaut denn so etwas?

Emmerich Die Gartenstraße in Emmerich ist eine kleine Sackgasse. Das, was die Diebe dort gestohlen haben, müssen sie sich vorher genau angeschaut haben. Und es bleibt die Frage: Was wollen sie mit dieser Beute?

Einen ungewöhnlichen Diebstahl meldet die Polizei am Mittwoch. In der Nacht von Montag auf Dienstag machten sich unbekannte Täter an einem schwarzen Jeep, Modell Wrangler, zu schaffen. Das Fahrzeug war in einer Garageneinfahrt an der Gartenstraße abgestellt worden. Der Wagen ist mit einem Faltdach ausgestattet, aus dem die Täter die mit Klett- und Reißverschluss befestigten Seitenscheiben und die Heckscheibe herausnahmen und entwendeten. Bleibt die Frage: Was macht man mit so einem Diebesgut eigentlich?