Emmerich/Rees : Schöner Radeln – noch vor dem 1. Mai?

Bei den vorbereitenden Arbeiten für die Sanierung des Deiches wird dieser an 20 Stellen geöffnet. Foto: Christian Hagemann

Emmerich/Rees Daumen drücken! Möglicherweise ist noch vor dem 1. Mai einer der schönsten Radwege zwischen Emmerich und Rees nutzbar. Die Einschränkung: Das wird er wohl nur in diesem Sommer sein.

Es geht um den Deichabschnitt zwischen dem Klärwerk in Emmerich und dem Ortsteil Dornick. Auf dem Deich, zwischen den Wiesen und am Rhein entlang können hier die Radfahrer unterwegs sein. Gebremst werden sie erst in Praest, wo der neue Deich auf dem Stück zwischen Praest und Bienen offiziell noch nicht freigegeben ist.