Auszeichnung in Isselburg : Ehrenamtspreis für die Feuerwehr

Bürgermeister Michael Carbanje, Stadtbrandmeister Markus Berning und Christoph Angenendt (Sparkasse Westmünsterland) vor dem Rathaus. Foto: Stadt Isselburg

ISSELBURG Einmütige Entscheidung der Findungskommission: Erstmals geht der Preis in Isselburg nicht an eine Einzelperson. Stattdessen wird die gesamte Freiwillige Feuerwehr für ihre Arbeit und ihr Engagement ausgezeichnet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(bal) In diesem Jahr hat sich die Stadt Isselburg für die Vergabe des Ehrenamtspreises etwas Besonderes einfallen lassen. Ging der Preis in der Vergangenheit eher als Bürgerehrenpreis an Einzelpersonen, ist er dieses Mal an die gesamte Freiwillige Feuerwehr der Stadt Isselburg verliehen worden.

Die Findungskommission, bestehend aus den Pfarrern sowie Vertretern der Stadt, war sich einig, dass die Nominierung der Feuerwehr schon lange überfällig und absolut angemessen ist, auch wenn bisher nur Einzelpersonen geehrt wurden.

„Die Feuerwehr leistet an 365 Tagen im Jahr einen herausragenden Dienst, von dem jeder einzelne von uns profitiert. Neben dem allgemeinen Brandschutz, der Hilfeleistung bei Schadensfällen und dem Katastrophenschutz übernehmen sie nämlich noch viele weitere Aufgaben in unserer Stadt“, heißt es in der Begründung. So seien die drei Löschzüge und die Jugendfeuerwehr beispielsweise regelmäßig im Karneval aktiv, entsorgen die Weihnachtsbäume, präsentieren sich mit einem spannenden Programm auf dem Stadtfest, sichern und begleiten viele Schützenumzüge und sorgen dafür, dass die Kleinsten von uns mit ihren bunten Laternen sicher dem St. Martin folgen können, führt die Stadt weiter aus.

Bürgermeister Michael Carbanje freute sich jetzt darüber, Stadtbrandmeister Markus Berning, stellvertretend für die vielen in Isselburg tätigen Feuerwehrleute, gratulieren zu dürfen. Auch Christoph Angenendt von der Sparkasse Westmünsterland, die einen Geldpreis in Höhe von 1500 Euro stiftete, sprach der Feuerwehr seinen großen Respekt für ihre Arbeit und ihr Engagment aus.