Anholter Schweiz : Biotopwildpark darf wieder öffnen

Info

Zuflucht in Vehlingen Der niederländische Unternehmer Gerard Tol († 2009), der in Elten zuhause war, hatte Ende der 1990er Jahre er auf einer Geschäftsreise von sieben Bären eines Tierparks bei Kassel erfahren, die eingeschläfert werden sollten. Tol sorgte dafür, dass die Bären ihrem Schicksal entgingen und nach Vehlingen kamen – der Bärenpark wurde aus der Taufe gehoben. Und Tol sorgte dafür, dass auch weitere Tiere gerettet wurden und in den Biotopwildpark kamen. Dafür wurde sogar ein Verein, die International Bear Federation“, gegründet.

Jetzt Steinböcke Die Bären haben den Biotopwildpark im letzten Jahr verlassen, nachdem der Pachtvertrag mit dem Verein ausgelaufen war. Stattdessen wurde dort ein Gehege für Steinböcke gebaut.