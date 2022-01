Im Reeser Schulzentrum : Sonderimpfung am Freitag und Samstag im PZ

Auch Kinder ab fünf Jahre können sich in Rees impfen lassen. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

REES Am Freitag, 21. Januar (18 bis 21 Uhr), und am Samstag, 22. Januar (10 bis 14 Uhr), werden durch das Team der Praxis doctoRees im Pädagogischen Zentrum des Reeser Schulzentrums am Westring wieder Sonderimpftermine angeboten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken