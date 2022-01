Polizei im Kreis Kleve : Was man bei E-Scootern beachten sollte

Kreis Kleve Elektrisch betriebene Roller gehören immer häufiger zum Straßenbild in den Innenstädten. Auch im Kreis Kleve nimmt die Nutzung zu. Die Polizei warnt vor den Gefahren im Straßenverkehr und will Nutzer aufklären.

Seit Juni 2019 sind die elektrisch motorisierten E-Scooter in Deutschland zugelassen – seither prägen sie das Straßenbild in vielen Städten. Das ist zu einem großen Teil auf die wachsende Zahl der Roller von großen Anbietern wie „Lime“, „Tier“ oder „Bird“ zurückzuführen, die mittlerweile Geräte in drei- bis vierstelligen Mengen übers Stadtgebiet verteilt zur Verfügung stellen. Einen solchen Markt scheint es im Kleverland (bisher) noch nicht zu geben. Aber auch der private Kauf der Roller ist natürlich möglich – und sie werden mehr auf unseren Straßen. So testete am Freitagnachmittag eine 61-jährige Frau aus Rees ihren neuen E-Scooter und machte eine Probefahrt auf einem Wirtschaftsweg in Esserden. Bei einer Bremsung auf der feuchten Fahrbahn rutschte der E-Scooter weg, die Frau stürzte und verletzte sich.