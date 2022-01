Auszeichnung : Heimatpreis für Kinderschutzbund

EMMERICH Inge Jessner und Lucina Walter von der Ortsgruppe Emmerich nahmen die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung aus den Händen Bürgermeisters Peter Hinze entgegen.

(RP) Nachdem im November vergangenen Jahres über die Verleihung des Heimatpreises 2021 entschieden wurde, folgte jetzt die Übergabe durch Bürgermeister Peter Hinze an den Deutschen Kinderschutzbund Ortsverband Emmerich e.V. Die Übergabe fand aufgrund der Corona-Pandemie nicht, wie sonst üblich, in der letzten Ratssitzung des Jahres statt sondern wurde im kleinen Kreis im Emmericher Rathaus vollzogen.

„Auch wenn man es auf den ersten Blick nicht vermutet: der Kinderschutzbund versucht mit seiner Arbeit vielen – insbesondere benachteiligten Kindern – hier in Emmerich eine Heimat zu schaffen. Dafür gebührt Ihnen unser großer Dank und Respekt. Deshalb geht der Heimatpreis an Sie völlig zurecht“, so Bürgermeister Peter Hinze.