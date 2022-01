Corona in Dormagen : Impfaktion im Stadtbad Sammys

Dormagen Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Geimpf wird mit dem Vakzin des Herstellers Morderna.

Am Freitag, 21. Januar, bietet der Rhein-Kreis Neuss von 14 bis 17 Uhr ein mobiles Impfangebot in Dormagen an. Geimpft wird im Stadtbad „Sammys“ an der Robert-Koch-Straße 34. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.