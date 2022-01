Interview mit Stefan Verhasselt : „Gemeinsam schaffen wir das“

Stefan Verhasselt kommt mit seinem Programm „Kabarett 5.0“ nach Rees. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

REES Geboren in der Blumenstadt Straelen und aufgewachsen in der Apfelstadt Tönisvorst, kennt Stefan Verhasselt sich bestens mit der Sprache und den Marotten der Niederrheiner aus. In seinem fünften Soloprogramm „Kabarett 5.0 – Zwischen den Zeilen“ greift der Kabarettist und WDR-Moderator wieder viele Alltagsgeschichten auf, die sein Publikum bestens „von zu Hause“ kennt. Am 28. Januar tritt er in Rees auf.