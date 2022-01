Verlegung der Gedenkstätte : FDP will Mahnmal am Froschteich

REES Die Liberalen beantragen die Verlegung des Mahnmals zur Nähe des jüdischen Friedhofs. Weil der Busbahnhof umgebaut wird, muss für die Gedenkstätte ohnehin ein neuer Platz gesucht werden.

Die FDP bittet die Verwaltung zu prüfen, welche Fläche für eine neue Platzierung des Mahnmals geeignet wären und die Verlegung noch in diesem Jahr durchzuführen. Wie Fraktionschef Thomas Winkler schreibt, sollte die Verlegung des Mahnmals möglichst vor Beginn der Bauarbeiten am Stadtgarten-Quartier oder spätestens mit Fertigstellung der neuen Fläche vor dem 9. November an einen alternativen Standort stattfinden. Im Hinblick auf die geplante Mobilstation am heutigen Busbahnhof, wäre spätestens mit Beginn dieser Arbeiten, voraussichtlich im Jahre 2023, eine Verlegung unumgänglich.

Winkler erklärt dazu: „Schon heute ist ein Gedenken im würdigen Rahmen an dem jetzigen Standort nicht möglich. Kfz- und Busverkehr an diesem stark frequentierten Ort stören die Veranstaltung und in Hinblick auf die Mehrbelastung durch Bautätigkeiten wird sich die Situation eher verschlechtern.“

Die von den Liberalen vorgeschlagene Fläche vor der Reeser Stadtmauer am Froschteich liege unterhalb des jüdischen Friedhofs und nahe der früheren Betriebsstätte der Familie Wolff. Dadurch ließe sich ein direkter Bezug zu früherem jüdischen Leben in Rees herstellen. Im Rahmen von Führungen zur jüdischen Geschichte in Rees, würde diesem Mahnmal auch eine größere Aufmerksamkeit zu teil. „Die dauerhafte Aufrechterhaltung der Erinnerung an diese unrühmliche Zeit sollte uns ein stetiges Vorhaben sein, und nicht an im Vergleich geringen Finanzmitteln scheitern. Dies wäre den Menschen, die so viel Leid erfahren haben, nicht würdig“, so Winkler, der sich zudem auch eine elektronische Informationstafel – ähnlich der geplanten Infosäule für Termine an der Kreuzung Emmericher Straße/Florastraße – vorstellen kann, um so interessierten Personen die Möglichkeit zu geben, sich über dieses Kapitel der Reeser Geschichte zu informieren.