Festnahme : Iraker hatte 1,2 Kilo Kokain im Gepäck

Rees Die Bundespolizei hat einen 46-Jährigen auf dem Rastplatz Wittenhorst festgenommen. Im Pkw des Mannes fanden die Beamten 1,2 Kilogramm Kokain.

(RP) Einen 46-jährigen Iraker mit Wohnsitz in der Schweiz kontrollierte das grenzüberschreitende Polizeiteam der niederländisch königlichen Marechaussee und Bundespolizei am Sonntagmittag um 12.40 Uhr, auf der Bundesautobahn A 3 am Rastplatz Wittenhorst in einem VW Touran mit Schweizer Zulassung. Zum Reisegrund befragt gab der Mann an, einen Freund in den Niederlanden besucht zu haben und nun unterwegs in die Schweiz zu sein. Einen Moment später teilte er den Beamten jedoch mit, dass er in Belgien war. Hierbei wirkte er sichtlich nervös. Mit zitternden Händen habe er seine Ausweisdokumente vorgezeigt, so die Bundespolizei. Zu dem Ort in den Niederlanden befragt, an dem er seinen Freund getroffen haben will, konnte er keine Angaben machen.