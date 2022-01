Wir verlosen Karten : Aladin kommt an den Niederrhein

„Aladin - das Musical“ gastiert im neuen Jahr auch im Kreis Kleve. Foto: Nilz Böhme

Emmerich/Geldern Das Tourneetheater „Liberi“ gastiert mit dem Klassiker „Aladin“ in Form eines Musicals für die ganze Familie in Emmerich und Geldern. Die RP verlost Karten.

(RP) Das Theater Liberi gastiert am Freitag, 28. Januar, um 16 Uhr mit seiner neuesten Produktion „Aladin – das Musical“ im Stadttheater in Emmerich. In Geldern ist das Stück dann am Freitag, 11. Februar, 16 Uhr, in der Aula des Lise-Meintner-Gymnasiums zu sehen. Die berühmte Geschichte um den Jungen mit der Wunderlampe wird als modernes Musical für die ganze Familie auf die Bühne gebracht.

In „Aladin“ taucht das Publikum ein in eine Welt voller Abenteuer und Magie. Aladin führt ein Leben als einfacher Straßenjunge, bis sein Leben schlagartig auf den Kopf gestellt wird: Gerade erst hat er Prinzessin Yasmin kennengelernt, die mit allen Mitteln versucht, ihr Volk vor dem bösen Zauberer Dschafar zu schützen, da wird er selbst in dessen fiese Machenschaften verwickelt. Denn Dschafar will endlich den Sultan loswerden und die Macht mit Hilfe einer sagenumwobenen Lampe an sich reißen. Ausgerechnet Aladin soll ihm dabei helfen, doch das Vorhaben geht schief und Aladin sitzt in einer Höhle fest. Auf der Suche nach einem Ausweg entdeckt er das Geheimnis der Wunderlampe und befreit den mächtigen Dschinni, der sich schnell als echter Freund herausstellt.

Info Karten für Vorstellung in Emmerich zu gewinnen Was? Wir verlosen zweimal zwei Karten für die Vorstellung von „Aladin – das Musical“ am Freitag, 28. Januar, 16 Uhr, im Stadttheater Emmerich, Grollscher Weg 6. Die Karten werden in der Variante „Print at Home“ verlost. Wie? Die Verlosung der Tickets für das Musical findet statt am Freitag, 21. Januar, ab 9 Uhr. Teilnehmer haben die Möglichkeit, unter Telefon 02821 59831 anzurufen. Die ersten beiden Anrufer, die durchkommen, sichern sich jeweils zwei Karten. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, wir wünschen allen Lesern viel Glück!

Das Tourneetheater aus Bochum ist bekannt für seine fantasievollen Familienmusicals. „Unsere Idee war es immer, das Musical-Erlebnis direkt vor die Haustür zu bringen“, erklärt der künstlerische Leiter Lars Arend das Konzept. In der Umsetzung bedeutet das, über 420 Vorstellungen im gesamten deutschsprachigen Raum zu spielen, im Gepäck wechselnde Musical-Versionen fünf bekannter Märchenklassiker. Die Zuschauer erwartet eine temporeiche und humorvolle Version der bekannten Geschichte. Die Musicaldarsteller zeigen die abwechslungsreichen Facetten der beliebten Charaktere und heben wichtige Aspekte wie Mut, Selbstbestimmung und Freundschaft hervor.