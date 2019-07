Wo die Bewohner unserer Stadt Urlaub machen : Vor allem Mallorca lockt Duisburger an

Auch wenn’s voll wird: Mallorca steht bei den Duisburgern hoch im Kurs. Hotels stehen auch am Strand von El Arenal, an dem zahlreiche Touristen die Sonne genießen. Foto: dpa/Clara Margais

Gerade in den Sommerferien zieht es den Duisburger hinaus aus seiner Stadt. Auch kurzfristig gibt es noch viele Möglichkeiten, günstig und in beliebten Ferienregionen Urlaub zu machen.

Der früher am Innenhafen ansässige Reiseveranstalter Alltours berichtet davon, dass in dieser Sommersaison besonders Buchungen für die Türkei, Ägypten, Tunesien und Mallorca beliebt sein. Die Türkei und Ägypten böten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, selbst im Luxussegment. Doch auch Urlaub in Deutschland und den Nachbarländern Holland und Österreich würde immer beliebter.

Tendenziell ist der Urlaub am Ende der Sommerferien etwas günstiger, gerade wenn man am 26. oder 27. August zurückkommen würde, so die Reiseveranstalter. Preisunterschiede würden aber nicht nur mit dem Zeitraum, sondern auch mit der Ortswahl zusammenhängen. Würde man beispielsweise statt von Düsseldorf von Leipzig oder Berlin aus fliegen, könne man circa 100 Euro sparen, da die Ferien dort am 27. August bereits vorbei seien. Oftmals sind Zugtickets im Reisepreis erhalten, so dass man hier gut sparen könne.

So können Urlauber in Deutschland oder Nachbarländern bereits ab einem Preis von circa 300 Euro pro Person eine Woche verreisen. Wenn es weiter weg gehen soll, müssen circa 550 Euro pro Person investiert werden. Gebucht wird im Übrigen immer noch gerne im Reisebüro. 62 Prozent der Buchungen werden hier getätigt, nur 38 Prozent der Urlauber buchen ihre Reise über das Internet.

„Griechenland, Spanien, Ägypten und die Türkei sind die beliebtesten Ziele unserer Gäste.“, erzählt Simone Feier-Leist von Schauinsland-Reisen. Verfügbarkeiten gebe es eigentlich noch in jedem Zielgebiet, auch wenn die beliebtesten Hotels natürlich schon einmal ausgebucht sein könnten. Gerade in den hochwertigen Hotels, von denen viele in den vergangenen Jahren neu eröffnet oder renoviert wurden, gebe es noch größere Kapazitäten, sodass es gerade in den vermeintlich hochpreisigen Hotels immer wieder Angebote gebe. Von immer noch vielen offenen Last-Minute-Angeboten berichtet Hannah Oppitz aus dem Karstadt Reisebüro im Forum. Das Buchungsverhalten sei sehr zurückhaltend in diesem Jahr, was auf die Hitze des vergangenen Sommers zurückzuführen sei. Vor allem die Preise seien zur Zeit relativ hoch. Hinzu komme, dass die Sommerferien generell teurer, als andere Zeiten sind. Beliebt bei den Duisburgern seien die Türkei, Griechenland und Spanien.