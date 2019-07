Schüler des Franz-Haniel-Gymnasiums erfolgreich : Homberger Nachwuchsretter gewinnen Sanitätswettbewerb

(RP) Die Schulsanitäter des Franz-Haniel-Gymnasiums haben den Malteser Schulsanitätsdienstwettbewerb in Essen gewonnen. Jana, Maike, Anastasia, Nico und Cid bildeten eins von acht Teams und tragen gegen 36 Nachwuchssanitäter aus Essen, Duisburg, Hattingen und Gelsenkirchen an.

In einem spannenden Wettkampftag, bei dem es an zehn verschiedenen Stationen in der Essener Innenstadt die zuvor erlernten Kenntnisse in der Ersten Hilfe theoretisch und praktisch unter Beweis zu stellen galt, lagen die fünf Homberger am Ende knapp vor den Schulsanitätern des Don-Bosco-Gymnasiums Essen und dem Annette-von-Droste-Hülshof- Gymnasium Gelsenkirchen. Die Siegertruppe sicherte sich neben einem Pokal das Ticket zum bundesweiten Malteser Schulsanitätsdienstwettbewerb im Sommer 2020 in Lingen. Dass die Schüler im Alter von 14 bis 16 Jahren dabei viel mehr können, als nur die lebensrettenden Handgriffe und den Notruf absetzen, stellten alle an den verschiedenen Wettkampfstationen unter Beweis.