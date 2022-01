Tatort-Kultkommissar : Stadt Duisburg ehrt Götz George mit Schimanski-Bronzebüste

Duisburg Rund 40 Jahre nach der Ausstrahlung des ersten „Tatorts“ mit dem Duisburger Kommissar Horst Schimanski ehrt die Stadt den 2016 gestorbenen Darsteller Götz George mit einer Bronzebüste.

Die von der Duisburger Künstlerin Carolin Höbing geschaffene und dem Galeristen Gernot Schwarz finanzierte Büste stehe vorerst im Rathaus, teilte eine Stadtsprecherin am Montag auf Anfrage mit. Sie solle später in der Horst-Schimanski-Gasse im Duisburger Stadtteil Ruhrort aufgestellt werden.

„Einen der berühmtesten ,Söhne der Stadt Duisburg‘ hat man doch gerne zu Gast. Ich habe gerne und sofort zugesagt, unseren Schimmi vorübergehend im Rathaus auszustellen, bis der endgültige Standort gefunden und vorbereitet wurde. Erst wollte ich die wirklich gelungene Büste in meinem Dienstzimmer platzieren. Aber im Foyer ist sie für viel mehr Gäste und Besucher zu sehen – und das eine oder andere Foto darf gerne auch gemacht werden“, schreibt Oberbürgermeister Sören Link (SPD) auf seiner Facebook-Seite zum neuen Prachtstück im Duisburger Rathaus.

Künstlerin Carolin Höbing freut sich ebenfalls über die Aufstellung: „Bis die Schimmi-Büste ihren endgültigen Platz gefunden hat, freue ich mich, dass die Büste im Rathaus der Öffentlichkeit präsentiert wird." Gernot Schwarz ergänzt: „Horst Schimanski ist für Duisburg ein wichtiges Aushängeschild. Es ist an der Zeit für ein Denkmal für die Ewigkeit. Die Horst Schimanski-Gasse in Ruhrort ist der beste Standort“, so der Galerist.