Festnahme in Duisburg : Jugendliche bedrohen 21-Jährigen bei Handykauf mit Pistole

Duisburg Ein Mann aus Mülheim an der Ruhr bot sein Handy zum Verkauf im Internet an. Als er sich mit den vermeintlichen Käufern traf, zückte einer der beiden eine Schusswaffe. Die Polizei konnte die Verdächtigen in Duisburg stellen – sie sind 15 und 16 Jahre alt.

Die Polizei in Duisburg hat zwei Jugendliche festgenommen, die in Mühlheim einen 21-Jährigen mit einer Schusswaffe bedroht haben und sein Handy klauten. Der 21-Jährige hatte sein Handy im Internet zum Verkauf angeboten und sich am Donnerstagabend mit zwei vermeintlichen Käufern treffen wollen, wie die die Polizei am Sonntag mitteilte.

Als er den 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen das Handy zur Prüfung übergab, zückte einer von ihnen eine Schusswaffe und bedrohte den 21-Jährigen. Anschließend flüchteten die Jugendlichen mit dem Handy, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Der 21-Jährige wandte sich nach dem Überfall an eine Polizeistreife. Ermittlungen führten schnell zu den zwei Tätern. Eine knappe Stunde später konnten sie nach Angaben der Polizei in Duisburg festgenommen werden. Die Jugendlichen gestanden die Tat und verrieten das Versteck der Waffe. Der 15-jährige Täter befinde sich derzeit noch in Untersuchungshaft, teilte eine Polizeisprecherin am Sonntag mit. Der 16-Jährige wurde inzwischen freigelassen.

(atrie/dpa)