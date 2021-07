Forschungslücke im Revier : Schimi und Herbert Knebel als Bestandteil der Ruhrgebietsliteratur

Duisburg Ein ungewöhnliches Kompendium zur Literatur im Revier orientiert sich an Knotenpunkten wie beim niederländischen Radwegenetz. Auch Duisburger Urgesteine sind dabei.

Literaturgeschichten gibt es viele, aber der Band „Ruhrgebietsliteratur seit 1960“ ist wohl einzigartig. Zum einen schließt der 600-Seiten-Band eine Forschungslücke, denn bislang gab es keine systematische Darstellung der Literatur dieser Region. Zum anderen ist auch die Struktur des wissenschaftlichen Buches originell. Denn das Germanisten-Quartett Britta Caspers, Dierk Hallenberger, Werner Jung und Rolf Paar hat sich offenbar vom niederländischen Fahrradwegenetz inspirieren lassen. In unserem Nachbarland ist die Orientierung nach Knotenpunkten schon seit Jahren Praxis, eine Praxis, die sich mittlerweile auch am Niederrhein und zunehmend in anderen Regionen durchsetzt. Dabei fährt man mit dem Rad von einer Knotenpunkt-Zahl zur nächsten.