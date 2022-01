Schnelles Internet für Duisburg : Breitbandausbau soll „weiße Flecken“ verschwinden lassen

Duisburg Der Glasfaserausbau in Duisburg nimmt Fahrt auf. Das teilte die Stadt jetzt mit. Der Startschuss für die Baumaßnahmen in Walsum zur Realisierung des Breitbandausbaus sei gefallen.

Der Glasfaserausbau in Duisburg nimmt Fahrt auf. Das teilte die Stadt jetzt mit. Der Startschuss für die Baumaßnahmen in Walsum zur Realisierung des Breitbandausbaus sei gefallen. „Mit dem geförderten Ausbau startet nun ganz konkret der Anschluss von bisher unterversorgten Gebieten an das Glasfasernetz. Das ist ein weiterer großer Schritt, unsere Stadt für die digitale Zukunft fit zu machen“, erklärte OB Sören Link.