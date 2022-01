Hauptbahnhof in Duisburg : Gruppe prügelt auf Opfer bis zur Bewusstlosigkeit ein – Fahndung mit Fotos

Hauptbahnhof in Duisburg

Der Vorfall fand am Duisburger Hauptbahnhof statt. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Nach einem schockierenden Angriff am Duisburger Hauptbahnhof hofft die Bundespolizei auf Hilfe aus der Bevölkerung. Eine zehnköpfige Gruppe prügelte auf ihre Opfer ein. Die Behörden fahnden nun mit Fotos nach den Tätern.

Am 10. Oktober des vergangenen Jahres kam es laut Angaben der Bundespolizei gegen 0.10 Uhr zwischen zwei Personengruppen im Duisburger Hauptbahnhof zu heftigen verbalen Streitigkeiten mit anschließenden Körperverletzungen. Das Perfide an der Tat: Hierbei traten und schlugen die Tatverdächtigen auf die am Boden liegenden Opfer bis zur Bewusstlosigkeit ein.